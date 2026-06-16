Tiago Splitter, Bulls'un yeni başantrenörü oldu

Chicago Bulls, takımın yeni başantrenörü olarak Tiago Splitter'ı göreve getirdiğini resmen duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Splitter, geçtiğimiz sezon Portland Trail Blazers'ta görev yapmış ve sezonun ilk maçının ardından Chauncey Billups'ın tutuklanması sonrasında geçici başantrenörlük görevini üstlenmişti.
Brezilyalı çalıştırıcı, sezon sonunda Bulls'tan ayrılma kararı alan Billy Donovan'ın yerine geçecek.
Splitter yönetimindeki Blazers, 2025-26 sezonunu 42 galibiyet ve 40 mağlubiyetlik dereceyle tamamlayarak Batı Konferansı'nı yedinci sırada bitirmişti.
Bulls'un başantrenör arayışında finale kalan diğer adayların ise Minnesota Timberwolves yardımcı antrenörü Micah Nori, Atlanta Hawks yardımcı antrenörü Ryan Schmidt ve mevcut Bulls yardımcı antrenörü Wes Unseld Jr. olduğu belirtildi.
Splitter aynı zamanda Basketbol Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Bryson Graham'ın göreve gelmesinden sonra yaptığı ilk başantrenör tercihi oldu.
Öte yandan Splitter'ın Chicago'ya gitmesinin ardından Portland'ın boşalan başantrenörlük koltuğu için Micah Nori ile Tyler Lashbrook arasında karar vermesi bekleniyor.
Brezilyalı çalıştırıcı, sezon sonunda Bulls'tan ayrılma kararı alan Billy Donovan'ın yerine geçecek.
Splitter yönetimindeki Blazers, 2025-26 sezonunu 42 galibiyet ve 40 mağlubiyetlik dereceyle tamamlayarak Batı Konferansı'nı yedinci sırada bitirmişti.
Bulls'un başantrenör arayışında finale kalan diğer adayların ise Minnesota Timberwolves yardımcı antrenörü Micah Nori, Atlanta Hawks yardımcı antrenörü Ryan Schmidt ve mevcut Bulls yardımcı antrenörü Wes Unseld Jr. olduğu belirtildi.
Splitter aynı zamanda Basketbol Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Bryson Graham'ın göreve gelmesinden sonra yaptığı ilk başantrenör tercihi oldu.
Öte yandan Splitter'ın Chicago'ya gitmesinin ardından Portland'ın boşalan başantrenörlük koltuğu için Micah Nori ile Tyler Lashbrook arasında karar vermesi bekleniyor.