Saben Lee'nin yeni adresi belli oldu!

Litvanya Basketbol Ligi ve EuroLeague ekiplerinden Zalgiris Kaunas, ABD'li oyun kurucu ile 2027-2028 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 2 YILLIK İMZA
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki basketbolcunun iki yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi. Anadolu Efes'teki kısa macerasının ardından Avrupa kariyerine devam etme kararı alan Lee, yeni sezonda Zalgiris Kaunas forması giyecek.
EFES'TE 28 MAÇA ÇIKTI
2025-2026 sezonunda Anadolu Efes formasıyla 28 karşılaşmada görev yapan Saben Lee, 317 sayı üreterek takımına önemli katkı sağladı. Amerikalı oyuncu, Efes kariyerinde maç başına yaklaşık 11.3 sayı ortalaması yakalarken hücumdaki etkili performansıyla dikkat çekti.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki basketbolcunun iki yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi. Anadolu Efes'teki kısa macerasının ardından Avrupa kariyerine devam etme kararı alan Lee, yeni sezonda Zalgiris Kaunas forması giyecek.
EFES'TE 28 MAÇA ÇIKTI
2025-2026 sezonunda Anadolu Efes formasıyla 28 karşılaşmada görev yapan Saben Lee, 317 sayı üreterek takımına önemli katkı sağladı. Amerikalı oyuncu, Efes kariyerinde maç başına yaklaşık 11.3 sayı ortalaması yakalarken hücumdaki etkili performansıyla dikkat çekti.