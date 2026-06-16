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Galatasaray'dan Napoli'ye cevap: "85 milyon Euro!"

Galatasaray, Napoli'nin kanca attığı iki oyuncu için 85 milyon euroluk paket fiyat belirledi. Wilfried Singo'nun 55 milyon euroluk çıkış maddesi altında satılmaması kararlaştırıldı. Gabriel Sara için ise en az 30 milyon euro bonservis isteneceği aktarıldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Haziran 2026 12:22
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan Napoli'ye cevap: '85 milyon Euro!'
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Galatasaray, Napoli'nin radarına giren iki oyuncusu için paket fiyat tespit etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılılar, İtalyan kulübünün talip olduğu Wilfried Singo ve Gabriel Sara için servet isteme kararı aldı. Buna göre sezon başında Monaco'dan 30 milyon euro bonservisle transfer edilen Fildişi Sahilli stoper Singo'nun çıkış maddesi olan 55 milyon euroya çıkabileceği aktarıldı.

Sarı-kırmızılı yönetim, Gabriel Sara'nın bonservis bedelini ise 30 milyon euro olarak belirledi. Norwich City'den iki yıl önce 18+5 milyon euroya transfer edilen Brezilyalı orta saha oyuncusunun 30 milyon euronun altında bir rakama kesinlikle satılmaması kararlaştırıldı.

Böylece paket olarak toplam 85 milyon euro belirlendi ve İtalyan ekibiyle bunun altında bir rakama anlaşma olmayacağının altı çizildi.

"85 MİLYON EURO VERİRSENİZ TAMAM"

Galatasaray geçen sene Victor Osimhen için Napoli ile uzun pazarlıklar yapmış ve İtalyan kulübü çeşitli zorluklar çıkarmıştı. İki taraf devre arasında Noa Lang'ın kiralanması sürecinde de yine karşı karşıya pazarlık yapmıştı. Napoli'nin Wilfried Singo ve Gabriel Sara için belirlenen toplam 85 milyon euro bonservis bedelini kabul etmesi durumunda iki futbolcunun İtalya'nın yolunu tutacakları vurgulandı.

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