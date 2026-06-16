Beşiktaş GAİN'in Fenerbahçe Beko ile oynadığı final serisinin ikinci maçında sakatlanan Jonah Mathews'tan kötü haber geldi.
Yıldız oyuncunun aşil tendonunun koptuğu tespit edildi.
Karşılaşmanın ikinci çeyreğinde herhangi bir temas olmadan sakatlanan Mathews, yaşadığı rahatsızlığın ardından soyunma odasından doğrudan hastaneye götürüldü.
Yapılan kontroller sonucunda aşil tendonu sakatlığı kesinleşen Mathews'un, gelecek sezonun büyük bölümünde forma giyemeyeceği öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun büyük olasılıkla ameliyat masasına yatacağı belirtildi. (Basket Faul)
Beşiktaş GAİN'e kötü haber: Jonah Mathews
Beşiktaş GAİN'in yıldız oyuncusu Jonah Mathews'un aşil tendonunun koptuğu tespit edildi.
SPORX AI BAKIŞI
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Beşiktaş GAİN'in Fenerbahçe Beko ile oynadığı final serisinin ikinci maçında sakatlanan Jonah Mathews'tan kötü haber geldi.
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