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Sergen Yalçın getirmişti, Vincenzo Italiano yolluyor!

Beşiktaş'ta formasını Amir Murillo'ya kaptıran Gökhan Sazdağı, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun planları arasında yer almıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Haziran 2026 10:40
Haber: Sabah, Fotoğraf: bjk.com.tr
Sergen Yalçın getirmişti, Vincenzo Italiano yolluyor!
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Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarları esiyor.

Geçen sezon yaptığı bireysel hatalarla dikkat çeken ve formasını Amir Murillo'ya kaptıran Gökhan Sazdağı, İtalyan hocanın planları arasında yer almıyor.

Süper Lig'in bazı kulüplerinin, Kartal'ın yollarını ayıracağı tecrübeli sağ bekle yakından ilgilendiği aktarıldı.

EN YÜKSEK BÜTÇE SANTRFORA

Kadro planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarını dört bir koldan sürdüren siyah beyazlı kulüp toplam 7 oyuncuyu renklerine katmayı hedefliyor.

Beşiktaşlı kurmayların transferde en yüksek bütçeyi santrfor pozisyonuna ayırdığı belirtildi.



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