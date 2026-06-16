Sergen Yalçın getirmişti, Vincenzo Italiano yolluyor!

Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarları esiyor.
Geçen sezon yaptığı bireysel hatalarla dikkat çeken ve formasını Amir Murillo'ya kaptıran Gökhan Sazdağı, İtalyan hocanın planları arasında yer almıyor.
Süper Lig'in bazı kulüplerinin, Kartal'ın yollarını ayıracağı tecrübeli sağ bekle yakından ilgilendiği aktarıldı.
EN YÜKSEK BÜTÇE SANTRFORA
Kadro planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarını dört bir koldan sürdüren siyah beyazlı kulüp toplam 7 oyuncuyu renklerine katmayı hedefliyor.
Beşiktaşlı kurmayların transferde en yüksek bütçeyi santrfor pozisyonuna ayırdığı belirtildi.
Geçen sezon yaptığı bireysel hatalarla dikkat çeken ve formasını Amir Murillo'ya kaptıran Gökhan Sazdağı, İtalyan hocanın planları arasında yer almıyor.
Süper Lig'in bazı kulüplerinin, Kartal'ın yollarını ayıracağı tecrübeli sağ bekle yakından ilgilendiği aktarıldı.
EN YÜKSEK BÜTÇE SANTRFORA
Kadro planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarını dört bir koldan sürdüren siyah beyazlı kulüp toplam 7 oyuncuyu renklerine katmayı hedefliyor.
Beşiktaşlı kurmayların transferde en yüksek bütçeyi santrfor pozisyonuna ayırdığı belirtildi.