Alex Sarr ameliyat oldu, sezon başına yetişecek

Washington Wizards'ın genç pivotu Alex Sarr'ın sağ ayağındaki kırık nedeniyle ameliyat olduğu bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre Sarr, geçtiğimiz hafta sezon dışı bireysel çalışmalar sırasında yaşanan temaslı bir pozisyonda ayağını kırdı.
Ancak gelen ilk bilgiler, 21 yaşındaki oyuncunun sezon başlangıcına kadar tamamen sağlıklı hale geleceği yönünde.
Sarr, NBA'deki ikinci sezonunda Wizards formasıyla maç başına 16,3 sayı ve 7,4 ribaund ortalamaları yakalamıştı.
2024 NBA Draftı'nın ikinci sıra seçimi olan Fransız uzun, Washington'ın umut vadeden genç çekirdeğinin önemli parçalarından biri olarak görülüyor.
Bu genç çekirdekte ayrıca Kyshawn George, Tre Johnson, Bub Carrington ve Will Riley gibi isimler de bulunuyor.
Öte yandan Wizards yönetimi, gelecek hafta gerçekleştirilecek NBA Draftı'nda birinci sıra seçimine sahip olmasının yanı sıra geçtiğimiz sezon içerisinde yıldız oyuncular Trae Young ve Anthony Davis'i de kadrosuna katmıştı.
Ancak gelen ilk bilgiler, 21 yaşındaki oyuncunun sezon başlangıcına kadar tamamen sağlıklı hale geleceği yönünde.
Sarr, NBA'deki ikinci sezonunda Wizards formasıyla maç başına 16,3 sayı ve 7,4 ribaund ortalamaları yakalamıştı.
2024 NBA Draftı'nın ikinci sıra seçimi olan Fransız uzun, Washington'ın umut vadeden genç çekirdeğinin önemli parçalarından biri olarak görülüyor.
Bu genç çekirdekte ayrıca Kyshawn George, Tre Johnson, Bub Carrington ve Will Riley gibi isimler de bulunuyor.
Öte yandan Wizards yönetimi, gelecek hafta gerçekleştirilecek NBA Draftı'nda birinci sıra seçimine sahip olmasının yanı sıra geçtiğimiz sezon içerisinde yıldız oyuncular Trae Young ve Anthony Davis'i de kadrosuna katmıştı.