Giannis için takas görüşmeleri hız kazanıyor, önceliği Heat

NBA Finalleri'nin tamamlanmasının ve drafta yalnızca bir hafta kalmasının ardından Giannis Antetokounmpo'yu merkezine alan takas görüşmelerinin ciddi şekilde hız kazanması bekleniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Uzun süredir Giannis'i kadrosuna katmak için en güçlü aday olarak gösterilen Miami Heat'in yıldız oyuncuyla karşılıklı ilgi içerisinde olduğu biliniyor. Ancak Milwaukee Bucks'ın farklı takas paketlerini değerlendirmeye devam etmek istediği ifade ediliyor.
ESPN'de konuşan Brian Windhorst, ligin genel havasının artık bir ayrılığa işaret ettiğini söyledi:
"Ligdeki genel kanı bunun artık gerçekleşeceği yönünde. Elbette Giannis'in hâlâ Bucks ile yeni bir sözleşme imzalama ihtimali bulunuyor ancak son yedi ila on gün içerisinde görüşmeler ciddi şekilde hızlandı."
Windhorst, Antetokounmpo'nun önceliğinin Miami olduğunu da vurguladı:
"Giannis'in odağında Miami Heat oyuncusu olmak var. Sözleşmesinin yalnızca bir yılı kaldığı için bu süreç üzerinde belirli bir kontrol gücüne de sahip."
Ancak Heat ile Bucks arasında aylardır süren görüşmelere rağmen henüz anlaşma sağlanabilmiş değil.
"Bucks, Miami'nin teklifini çok beğenmiyor. Sürece üçüncü takımlar dahil oluyor, hatta bazı senaryolarda dördüncü takımlar da masada yer alıyor."
Windhorst ayrıca Boston Celtics'in de son günlerde sürece dahil olduğuna yönelik sinyaller bulunduğunu belirtti.
"Boston'ın ilgi gösterdiğini gördük. Ancak Celtics'in teklifinin önünde iki büyük engel var. Birincisi, böyle bir hamle Jayson Tatum ile Jaylen Brown ikilisinin ayrılması anlamına gelebilir. İkincisi ise Celtics'in yıllardır kurduğu oyun yapısını tamamen değiştirmesi gerekir."
"Hafta ilerledikçe bu konuda daha fazla gelişme yaşanacak."
Miami Heat'in teklif paketinin Tyler Herro, Kel'el Ware, Jaime Jaquez Jr. ve bu ayki draftın 13. sıra hakkı etrafında şekillendiği düşünülüyor.
Öte yandan Celtics'in de geçtiğimiz hafta Milwaukee'ye resmi bir teklif sunduğu ve bu pakette Jaylen Brown'ın yer aldığı tahmin ediliyor.
ESPN'de konuşan Brian Windhorst, ligin genel havasının artık bir ayrılığa işaret ettiğini söyledi:
"Ligdeki genel kanı bunun artık gerçekleşeceği yönünde. Elbette Giannis'in hâlâ Bucks ile yeni bir sözleşme imzalama ihtimali bulunuyor ancak son yedi ila on gün içerisinde görüşmeler ciddi şekilde hızlandı."
Windhorst, Antetokounmpo'nun önceliğinin Miami olduğunu da vurguladı:
"Giannis'in odağında Miami Heat oyuncusu olmak var. Sözleşmesinin yalnızca bir yılı kaldığı için bu süreç üzerinde belirli bir kontrol gücüne de sahip."
Ancak Heat ile Bucks arasında aylardır süren görüşmelere rağmen henüz anlaşma sağlanabilmiş değil.
"Bucks, Miami'nin teklifini çok beğenmiyor. Sürece üçüncü takımlar dahil oluyor, hatta bazı senaryolarda dördüncü takımlar da masada yer alıyor."
Windhorst ayrıca Boston Celtics'in de son günlerde sürece dahil olduğuna yönelik sinyaller bulunduğunu belirtti.
"Boston'ın ilgi gösterdiğini gördük. Ancak Celtics'in teklifinin önünde iki büyük engel var. Birincisi, böyle bir hamle Jayson Tatum ile Jaylen Brown ikilisinin ayrılması anlamına gelebilir. İkincisi ise Celtics'in yıllardır kurduğu oyun yapısını tamamen değiştirmesi gerekir."
"Hafta ilerledikçe bu konuda daha fazla gelişme yaşanacak."
Miami Heat'in teklif paketinin Tyler Herro, Kel'el Ware, Jaime Jaquez Jr. ve bu ayki draftın 13. sıra hakkı etrafında şekillendiği düşünülüyor.
Öte yandan Celtics'in de geçtiğimiz hafta Milwaukee'ye resmi bir teklif sunduğu ve bu pakette Jaylen Brown'ın yer aldığı tahmin ediliyor.