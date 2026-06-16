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Bodrum FK, Dario Saric'i istiyor!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Bodrum FK'nın, bonservisi Palermo'da bulunan Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Dario Saric'i gündemine aldığı öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Haziran 2026 14:28
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Bodrum FK, Dario Saric'i istiyor!
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1'inci Lig ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü, yeni sezon kapsamında dış transfer çalışmalarını hızlandırdı. Geçen sezon play-off'ta yarı final oynayıp Süper Lig'e dönme fırsatını kaçıran yeşil-beyazlıların, Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Dario Saric ile ilgilendiği ifade edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla GEÇEN SEZON ANTALYASPOR FORMASI TERLETMİŞTİ

Geçen sezon Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, küme düşen kırmızı-beyazlı ekipte 24 maça çıktı. Bonservisi İtalyan ekibi Palermo'da bulunan Saric'in kariyerini Türkiye'de sürdürmeye sıcak baktığı vurgulandı. Saric, kariyerinde 10 kez de Bosna Hersek Milli Takımı forması giydi.

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