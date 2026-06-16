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Torreira'dan veda paylaşımı: Sosyal medya ayağa kalktı

Galatasaray'da Lucas Torreira'nın sosyal medyada yaptığı duygusal paylaşım "veda mı ediyor?" sorusunu gündeme getirdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Haziran 2026 13:15
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Torreira'dan veda paylaşımı: Sosyal medya ayağa kalktı
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Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Torreira, sosyal medya hesabından şöförü Eray Saylan ile havalimanında çekilen bir videosunu paylaşarak duygusal ifadeler kullandı.

"SENİ ÇOK ÖZLEYECEĞİM DOSTUM"

30 yaşındaki futbolcu paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Seni çok özleyeceğim dostum. Dünyanın senin gibi insanlara daha fazla ihtiyacı var."

Torreira'nın bu paylaşımı, Galatasaray taraftarları arasında kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Sosyal medyada birçok kullanıcı, paylaşımı "Türkiye'ye ve Galatasaray'a veda" şeklinde yorumladı.

PERFORMANSI

Torreira, Galatasaray'da 175 maça çıkarken 11 gol ve 16 asistlik performans sergiledi. Bu süreçte 4 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.



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