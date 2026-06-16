Walker Kessler ile Jazz yönetimi arasında gerilim

Utah Jazz pivotu Walker Kessler ile kulüp yönetimi arasında, oyuncunun kısıtlı serbest oyunculuk sürecinin yönetiliş biçimi nedeniyle ciddi bir görüş ayrılığı yaşandığı bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE The Athletic'ten Sam Amick'in haberine göre Kessler, geçtiğimiz yaz Utah'ın kendisine kontrat uzatma teklifinde bulunmamasından dolayı kulübe karşı hâlâ hayal kırıklığı duyuyor.
Haberde ayrıca 24 yaşındaki oyuncunun kariyerine Utah dışında devam etme ihtimalini ciddi şekilde değerlendirdiği belirtildi.
Bununla birlikte Kessler'ın bu yazki serbest oyuncu piyasasında seçenekleri oldukça sınırlı görünüyor. Jazz'ın da sahip olduğu hakları kullanarak oyuncunun piyasa değerini kontrol altında tutmayı planladığı ifade edildi.
Kessler, 1 Temmuz'dan itibaren Jazz ile yeni bir sözleşme imzalayabilecek veya başka bir takımdan teklif alabilecek. Ancak kısıtlı serbest oyuncu statüsü nedeniyle Utah'ın gelen herhangi bir teklifi eşleme hakkı bulunuyor.
Taraflar ayrıca iş birliği yaparak bir "sign-and-trade" anlaşması üzerinde de çalışabilir.
Bir diğer seçenek ise Kessler'ın 14,6 milyon dolarlık qualifying offer'ı kabul etmesi. Bu durumda oyuncu, 2027 yazında kısıtlamasız serbest oyuncu olma hakkını elde edecek.
Kessler, Utah'ta geçirdiği süreçte ligin güvenilir çember savunucularından biri haline gelirken birçok takımın da ilgisini çekmiş durumda.
Başarılı pivot, geçtiğimiz sezon omzundaki labrum yırtığı nedeniyle sezonu erken kapatmadan önce çıktığı beş maçta 14,4 sayı, 10,8 ribaund, 3 asist ve 1,8 blok ortalamaları yakalamıştı.
Utah Jazz'ın uzun rotasyonunda Lauri Markkanen ve geçtiğimiz şubat ayında Memphis Grizzlies'tan takasla alınan Jaren Jackson Jr. da bulunuyor.
Kulübün 2026-27 sezonu için yalnızca Markkanen ve Jackson'a toplam 95 milyon dolar ödeme yükümlülüğü bulunduğu kaydedildi.
Haberde ayrıca 24 yaşındaki oyuncunun kariyerine Utah dışında devam etme ihtimalini ciddi şekilde değerlendirdiği belirtildi.
Bununla birlikte Kessler'ın bu yazki serbest oyuncu piyasasında seçenekleri oldukça sınırlı görünüyor. Jazz'ın da sahip olduğu hakları kullanarak oyuncunun piyasa değerini kontrol altında tutmayı planladığı ifade edildi.
Kessler, 1 Temmuz'dan itibaren Jazz ile yeni bir sözleşme imzalayabilecek veya başka bir takımdan teklif alabilecek. Ancak kısıtlı serbest oyuncu statüsü nedeniyle Utah'ın gelen herhangi bir teklifi eşleme hakkı bulunuyor.
Taraflar ayrıca iş birliği yaparak bir "sign-and-trade" anlaşması üzerinde de çalışabilir.
Bir diğer seçenek ise Kessler'ın 14,6 milyon dolarlık qualifying offer'ı kabul etmesi. Bu durumda oyuncu, 2027 yazında kısıtlamasız serbest oyuncu olma hakkını elde edecek.
Kessler, Utah'ta geçirdiği süreçte ligin güvenilir çember savunucularından biri haline gelirken birçok takımın da ilgisini çekmiş durumda.
Başarılı pivot, geçtiğimiz sezon omzundaki labrum yırtığı nedeniyle sezonu erken kapatmadan önce çıktığı beş maçta 14,4 sayı, 10,8 ribaund, 3 asist ve 1,8 blok ortalamaları yakalamıştı.
Utah Jazz'ın uzun rotasyonunda Lauri Markkanen ve geçtiğimiz şubat ayında Memphis Grizzlies'tan takasla alınan Jaren Jackson Jr. da bulunuyor.
Kulübün 2026-27 sezonu için yalnızca Markkanen ve Jackson'a toplam 95 milyon dolar ödeme yükümlülüğü bulunduğu kaydedildi.