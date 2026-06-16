Trabzonspor'dan Adil Demirbağ için yeni teklif

Sezonun sona ermesiyle birlikte Trabzonspor Adil Demirbağ'ı transfer etmek için Konyaspor ile temaslara geçerek takas teklifinde bulunmuş ancak Konyaspor bu teklifleri yetersiz bularak reddetmişti.
Adil Demirbağ'ı yeni sezonda kadrosunda görmek isteyen Karadeniz ekibi yeni teklifle Konyaspor'un kapısını çaldı.
Bordo mavili ekibin, 2 milyon Euro ve Göktan Gürpüz + Serdar Saatçi takas teklifinde bulunduğu öğrenildi.
Yeşil beyazlı ekibin bu teklifi de yetersiz bulduğu ve Adil Demirbağ için Trabzonspor'dan beklentisi 4 milyon Euro + Batista Mendy olduğu öne sürüldü.
Adil Demirbağ'ı yeni sezonda kadrosunda görmek isteyen Karadeniz ekibi yeni teklifle Konyaspor'un kapısını çaldı.
Bordo mavili ekibin, 2 milyon Euro ve Göktan Gürpüz + Serdar Saatçi takas teklifinde bulunduğu öğrenildi.
Yeşil beyazlı ekibin bu teklifi de yetersiz bulduğu ve Adil Demirbağ için Trabzonspor'dan beklentisi 4 milyon Euro + Batista Mendy olduğu öne sürüldü.