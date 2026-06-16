Vincenzo Montella'dan Paraguay maçında 2 değişiklik!

Avustralya karşısında alınan yenilgi, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın Dünya Kupası hazırlıklarına yönelik planlarında revizyona gitmesine neden oldu.
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Karşılaşmanın ardından teknik ekibiyle detaylı bir değerlendirme yapan İtalyan çalıştırıcının, Paraguay'ın da Avustralya'ya benzer şekilde savunmada bekleyip hızlı ataklarla sonuca gitmeye çalışan bir takım olması nedeniyle hem ilk 11'de hem de oyun anlayışında değişikliklere gitme kararı aldığı belirtildi.
HÜCUM HATTINDA KRİTİK DOKUNUŞ
Taktik analiz toplantılarında oyuncularına Avustralya maçında yapılan hataları görüntüler eşliğinde aktaran Montella, özellikle pas kayıplarının azaltılması gerektiğini vurguladı.
Daha kontrollü ve dikkatli bir oyun planı isteyen deneyimli teknik adam, savunmada da konsantrasyon seviyesinin yükseltilmesini talep etti. Ancak en dikkat çekici değişikliğin hücum bölgesinde yaşanması bekleniyor.
İLK 11'DE 2 DEĞİŞİKLİK
Avustralya karşılaşmasında ikinci yarıda forma verdiği Kenan Yıldız'ı bu kez maça ilk 11'de başlatmayı planlayan Montella'nın, santrfor pozisyonunda ise Deniz Gül'e görev vermesi öngörülüyor.
Avustralya'nın uzun boylu stoperleri karşısında etkili olmakta zorlanan Kerem'in performansını değerlendiren İtalyan teknik adam, Paraguay savunmasına karşı Deniz Gül'ün fiziksel özellikleri sayesinde daha fazla katkı sağlayacağını düşünüyor.
Hürriyet'te yer alan haberdeayrıca Barış Alper Yılmaz'ın da mücadeleye kulübede başlayabileceği aktarıldı.
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