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16 Haziran
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Anadolu Efes, Jordan Loyd ile nikah tazeledi!

Anadolu Efes, ABD'li basketbolcu Jordan Loyd ile sözleşme yeniledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Haziran 2026 13:37 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2026 13:44
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Anadolu Efes, Jordan Loyd ile nikah tazeledi!
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Anadolu Efes Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Jordan Loyd'un sözleşmesinin 1+1 yıl uzatıldığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Lacivert-beyazlı kulübün açıklamasında, "2025-2026 sezonu başında takımımıza katılan Jordan Loyd ile 1+1 sezonluk sözleşme uzattık." ifadeleri kullanıldı.

Polonya Milli Takımı'nda da oynayan 32 yaşındaki basketbolcu, bu sezon 65 maçta forma giydi.

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