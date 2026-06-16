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Nico Paz'dan Real Madrid'e ret!

Nico Paz, geri satın alma opsiyonunu kullanmayı değerlendiren Real Madrid'e Como'da bir sezon daha kalmak istediğini bildirdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Haziran 2026 15:11
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Nico Paz'dan Real Madrid'e ret!
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Real Madrid'in geri dönmesini istediği Nico Paz ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

AS'ta yer alan habere göre Arjantinli futbolcu, İspanyol devine Como'da bir sezon daha forma giymek istediğini iletti. Genç yıldızın bu kararında düzenli forma giyme isteği ve Como'nun gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olması etkili oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla KARARINI BİLDİRDİ

Nico Paz'ın son dönemde Real Madrid yönetimiyle geri dönüş ihtimali üzerine görüşmeler gerçekleştirdiği ancak oyuncunun kariyerine bir süre daha İtalya'da devam etmek istediğini bildirdiği ifade edildi.

Arjantinli futbolcunun önceliğinin düzenli süre almak ve gelişimini sürdürmek olduğu aktarıldı.

FORMA GARANTİSİ ETKİLİ OLDU

Real Madrid'de yaşanan teknik ve sportif değişimlerin ardından genç oyuncunun beklediği süreleri alma konusunda soru işaretleri oluştuğu belirtildi.

Bu nedenle Nico Paz'ın, Cesc Fabregas yönetimindeki Como'da kalmayı tercih ettiği kaydedildi.

REAL MADRID'İN HAKKI SÜRÜYOR

İspanyol ekibinin, Nico Paz'ı 30 Haziran 2027'ye kadar 10 milyon euro karşılığında geri alma hakkı bulunuyor. Ayrıca oyuncunun başka bir kulübe transfer olması halinde Real Madrid'in söz sahibi olacağı ve transfer gelirinin önemli bir bölümünü alma hakkını koruduğu belirtildi.

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