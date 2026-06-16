16 Haziran
Fransa-Senegal
22:00
17 Haziran
Irak-Norveç
01:00
17 Haziran
Arjantin-Cezayir
04:00
17 Haziran
Avusturya-Ürdün
07:00
16 Haziran
IFK Vaernamo-Helsingborg
20:00

Fenerbahçe'den Radyo Fenerbahçe hamlesi!

Fenerbahçe, Radyo Fenerbahçe'ye ilişkin mevcut sözleşmenin feshedildiğini ve radyonun yeniden kulüp bünyesinde faaliyet göstereceğini duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Haziran 2026 15:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den Radyo Fenerbahçe hamlesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Fenerbahçe, Radyo Fenerbahçe'nin yönetimine ilişkin yeni bir karar alındığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 97.0 frekansında yayın yapan Radyo Fenerbahçe'ye ilişkin önceki dönemde imzalanan sözleşmenin feshedildiği ve radyonun yeniden kulüp bünyesinde faaliyet göstereceği belirtildi.

FESİH İŞLEMİ TAMAMLANDI

Açıklamada, taraflar arasında fesih sözleşmesinin imzalandığı ifade edildi. Kulüp, Radyo Fenerbahçe'nin kısa süre içerisinde eski yayın merkezine taşınacağını ve yayın faaliyetlerine yeniden burada devam edeceğini duyurdu.

YAYIN HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Öte yandan radyonun yeniden yayın hayatına güçlü bir şekilde dönmesi için hazırlıkların sürdüğü aktarıldı.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.