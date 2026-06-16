Fenerbahçe'den Radyo Fenerbahçe hamlesi!

Fenerbahçe, Radyo Fenerbahçe'nin yönetimine ilişkin yeni bir karar alındığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 97.0 frekansında yayın yapan Radyo Fenerbahçe'ye ilişkin önceki dönemde imzalanan sözleşmenin feshedildiği ve radyonun yeniden kulüp bünyesinde faaliyet göstereceği belirtildi.
FESİH İŞLEMİ TAMAMLANDI
Açıklamada, taraflar arasında fesih sözleşmesinin imzalandığı ifade edildi. Kulüp, Radyo Fenerbahçe'nin kısa süre içerisinde eski yayın merkezine taşınacağını ve yayın faaliyetlerine yeniden burada devam edeceğini duyurdu.
YAYIN HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR
Öte yandan radyonun yeniden yayın hayatına güçlü bir şekilde dönmesi için hazırlıkların sürdüğü aktarıldı.
FESİH İŞLEMİ TAMAMLANDI
Açıklamada, taraflar arasında fesih sözleşmesinin imzalandığı ifade edildi. Kulüp, Radyo Fenerbahçe'nin kısa süre içerisinde eski yayın merkezine taşınacağını ve yayın faaliyetlerine yeniden burada devam edeceğini duyurdu.
YAYIN HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR
Öte yandan radyonun yeniden yayın hayatına güçlü bir şekilde dönmesi için hazırlıkların sürdüğü aktarıldı.