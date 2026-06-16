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Thunder'dan net mesaj: Chet Holmgren takasa açık değil

Oklahoma City Thunder'ın genç yıldızı Chet Holmgren için bazı takımların takas girişimlerinde bulunduğu ancak Thunder yönetiminin bu tekliflere kapıyı tamamen kapattığı bildirildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Haziran 2026 16:10
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Thunder'dan net mesaj: Chet Holmgren takasa açık değil
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Oklahoma City Thunder'ın genç yıldızı Chet Holmgren için bazı takımların takas girişimlerinde bulunduğu ancak Thunder yönetiminin bu tekliflere kapıyı tamamen kapattığı bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Lig kaynaklarına göre çeşitli ekipler Holmgren'in durumu hakkında Oklahoma City ile temas kurdu.

Ancak Thunder yönetimi, ilgilenen kulüplere genç uzunun takas görüşmelerinde değerlendirilmeyeceğini açık şekilde iletti.

Holmgren, önümüzdeki sezon yürürlüğe girecek olan beş yıl ve 239 milyon dolar değerindeki çaylak kontratı uzatmasının ilk yılına başlayacak.

Sözleşmenin ilk sezonunda yaklaşık 41,25 milyon dolar kazanması bekleniyor.

Bu anlaşma, takım arkadaşı Jalen Williams'ın kontratıyla neredeyse birebir aynı yapıya sahip.

Holmgren'in Batı Konferansı Finalleri'nde ortaya koyduğu hayal kırıklığı yaratan performans ve Thunder'ın gelecekte karşı karşıya kalabileceği ikinci apron sorunları nedeniyle bazı çevrelerde Oklahoma City'nin oyuncuyu takasa açabileceği yönünde spekülasyonlar oluşmuştu.

Ancak son gelişmeler bunun tam tersini gösteriyor.

Thunder Genel Menajeri Sam Presti'nin, kadroyu Chet Holmgren, Jalen Williams ve Shai Gilgeous-Alexander'dan oluşan çekirdek üçlü etrafında yeniden şekillendirmeyi planladığı belirtiliyor.

Bu nedenle Oklahoma City'nin Holmgren'i uzun vadeli planlarının önemli bir parçası olarak görmeye devam ettiği ve oyuncuyu takas masasına koymayı düşünmediği ifade ediliyor.

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