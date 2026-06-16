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Necati Ateş'ten olay iddia: "Fatih Terim'i TFF başkanı yaptı!"

Necati Ateş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fatih Terim ile İbrahim Hacıosmanoğlu arasında yaşanan polemiğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Haziran 2026 16:47 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2026 17:12
Haber: Sporx.com
Necati Ateş'ten olay iddia: 'Fatih Terim'i TFF başkanı yaptı!'
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Türk futbolunun efsane isimlerinden Fatih Terim ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu arsında yaşanan milli takım polemiğinin ardından eski milli futbolcu Necati Ateş'ten dikkat çeken bir iddia geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ateş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fatih Terim'in TFF Başkan Adaylığını (ki aklında bile yokken) kendisinden önce İbrahim Hacıosmanoğlu açıkladı. Yetmedi Terim'i TFF Başkanı yaptı resmen" ifadelerini kullandı.



NE OLMUŞTU?

Fatih Terim, Avustralya maçında kaybeden milliler için "Halkımızdan ricam; ya lütfen hesap her zaman sorulur, turnuva boyunca biraz daha toleranslı, biraz daha sevgi dolu, biraz daha hataları görmeyen olalım" demişti. Terim, "Öldürmeyin ya. Onlar bizim canlarımız. Hesap sormayı turnuvadan sonraya bırakalım" şeklinde konuşmuştu.

Bunun üzerine Hacıosmanoğlu, "Fatih hocayı arama gereği hissetmedim. Neden hissetmediğime gelince, konuşmasının başlangıcına ve son paragrafına gelen kadar yaptığı açıklamalardan dolayı teşekkür ediyorum. Ama ona 'İmparator' lakabını bu halk verdi. İmparatora yakışan şekilde de o konuşmayı bitirmesini arzu ederdim. Hiç yakıştıramadım kendisine, üzüldüm de. Çünkü imparatorsa lakabınız orada gizemli şeylerden bahsedip, 'Bunları da konuşacağımız zaman gelecek. İki maç daha bekleyelim. Hesap sorarız'. Kimden hesap soracaksın? Fatih Terim duruşuna, o bilgeliğine yakışmadı" ifadelerini kullandı.



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