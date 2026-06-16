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Kayserispor'a FIFA'dan 'öde-kaldır' yasağı

Kayserispor Basın Sözcüsü Emir Akpınar, FIFA'dan gelen ceza hakkında açıklamalarda bulundu

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Haziran 2026 19:07
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Kayserispor'a FIFA'dan 'öde-kaldır' yasağı
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Kayserispor'da geçtiğimiz sezon devre arasında Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Eintracht Braunschweig'a transfer olan Aaron Oppku'nun 45 bin euro alacağından dolayı transfer yasağı geldi.

Sarı-kırmızılı yöneticiler söz konusu cezaya neden olan rakamın ödendikten sonra transfer yasağının kalkacağını belirtti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Süper Lig'den 11 yıl sonra küme düşen Kayserispor'da geçmiş dönem dosyaları FİFA nezdinde sonuçlanmaya devam ediyor. İç Anadolu ekibinin FİFA'da öde-kaldır olarak nitelendirilen son dosyası ise geçtiğimiz sezon devre arasında Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Eintracht Braunschweig'a transfer olan Aaron Opoku oldu.

Sarı-kırmızılı takımdan Opoku'nun 45 bin avro alacağı olduğu gerekçesiyle FİFA, Kayserispor'a transfer yasağı uyguladı. Kayserispor Basın Sözcüsü Emir Akpınar tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz aleyhine, eski futbolcumuz Aaron Opoku'ya ilişkin FIFA nezdinde sonuçlanan dosya kapsamında yaklaşık 45.000 Euro tutarındaki alacaktan kaynaklı transfer yasağı FIFA sistemine işlenmiştir. Söz konusu dosya, geçmiş dönemlerden kaynaklanan bir yükümlülük olup transfer yasağına neden olan tutarın ödenmesi halinde FIFA nezdindeki yasak kaldırılacaktır. Kulübümüz, ilgili dosyanın çözüme kavuşturulmasına yönelik gerekli çalışmaları sürdürmekte olup süreç yakından takip edilmektedir" denildi.

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