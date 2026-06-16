Zeynep Sönmez, Nottingham Açık'ta ikinci turda!

Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, Nottingham Açık Tek Kadınlar Turnuvası'nın ilk turunda Kanadalı Leylah Annie Fernandez ile karşılaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Mücadelenin ilk setinde etkili bir performans sergileyen Zeynep, seti 6-4 kazanarak öne geçti.
İkinci sette rakibine karşı geri düşmesine rağmen oyundan kopmayan milli sporcu, tie-break'e giden seti 7-6 almayı başardı.
Toplam 1 saat 50 dakika süren karşılaşmanın ardından rakibini 2-0 mağlup eden Zeynep Sönmez, adını ikinci tura yazdırdı.
Genç tenisçi, bir sonraki turda Viktorija Golubic ile Sofia Kenin arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak
İkinci sette rakibine karşı geri düşmesine rağmen oyundan kopmayan milli sporcu, tie-break'e giden seti 7-6 almayı başardı.
Toplam 1 saat 50 dakika süren karşılaşmanın ardından rakibini 2-0 mağlup eden Zeynep Sönmez, adını ikinci tura yazdırdı.
Genç tenisçi, bir sonraki turda Viktorija Golubic ile Sofia Kenin arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak