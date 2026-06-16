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Beşiktaş uzatmada Galatasaray'ı geçti, finale yükseldi

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final mücadelesinde Beşiktaş, Galatasaray'ı 95-93 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Haziran 2026 18:00 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2026 18:05
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş uzatmada Galatasaray'ı geçti, finale yükseldi
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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig play-off yarı final ikinci maçında Beşiktaş, Galatasaray Fuzul'ü deplasmanda 95-93 mağlup ederek seride durumu 2-0 yaptı ve finale yükseldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yalova 90. Yıl Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı, Galatasaray Fuzul'ün 44-39'luk üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci devre, 81-81'lik eşitlikle bitti ve maç uzatmaya gitti.

Uzatma periyodu sonunda sahadan 95-93 galip ayrılan siyah-beyazlılar, seride durumu 2-0 yaparak finale yükselen ikinci takım oldu.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig play-off final serisi, Fenerbahçe İstanbul Jet ile Beşiktaş arasında oynanacak.

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