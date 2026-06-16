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Göztepe'dan Polonya'ya: Mateusz Lis

Göztepe, kalecisi Mateusz Lis'in Lech Poznan'a transfer olduğunu açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Haziran 2026 20:34
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Göztepe'dan Polonya'ya: Mateusz Lis
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 29 yaşındaki kalecisi Mateusz Lis'in Polonya takımlarından Lech Poznan'a transfer olduğunu duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Göztepe'den yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Mateusz Lis'in, Polonya kulübü Lech Poznań'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Mateusz Lis'e kulübümüze verdiği emekler, sahadaki liderliği ve katkıları için teşekkür ediyor, yeni takımında ve futbol kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

32 GOL

Lis, bu sezon ligde Göztepe ile çıkmış olduğu 34 maçta kalesinde sadece 32 gol görmüştü. Deneyimli file bekçi 16 maçta da kalesini gole kapattı.

Göztepe Kulübü tarafından yapılan açıklamada, Mateusz Lis'e kulübe verdiği katkılar için teşekkür edilirken, kariyerinin yeni döneminde başarı dilekleri iletildi.

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