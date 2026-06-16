Ole Gunnar Solskjaer, Premier Lig'e geri dönüyor!

Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Premier Lig'in yeni ekibinin başına geçiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Geçen sezonun başında Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Solskjaer'in Ipswich Town'ın yeni hocası olacağı iddia edildi.
BBC Sports'un haberine göre; Ipswich Town'ın en güçlü teknik direktör adayı Ole Gunnar Solskjaer.
MANU İLE ANILMIŞTI
Norveçli çalıştırıcı son olarak eski takımı Manchester United ile anılmış ancak Michael Carrick'le devam kararı çıkmıştı Manchester United ve Beşiktaş'ın eski teknik direktörü, Tractor Boys'un Portman Road'da Kieran McKenna'nın yerini alacak listesinde üst sıralarda yer alıyor.
BBC Sports'un haberine göre; Ipswich Town'ın en güçlü teknik direktör adayı Ole Gunnar Solskjaer.
MANU İLE ANILMIŞTI
Norveçli çalıştırıcı son olarak eski takımı Manchester United ile anılmış ancak Michael Carrick'le devam kararı çıkmıştı Manchester United ve Beşiktaş'ın eski teknik direktörü, Tractor Boys'un Portman Road'da Kieran McKenna'nın yerini alacak listesinde üst sıralarda yer alıyor.