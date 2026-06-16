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Beşiktaş GAİN'de Jonah Mathews ameliyat edildi

Beşiktaş GAİN, Fenerbahçe Beko maçında sakatlanan Jonah Mathews'in ameliyat edildiğini duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Haziran 2026 22:14
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş GAİN'de Jonah Mathews ameliyat edildi
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Beşiktaş Kulübü, erkek basketbol takımı oyuncularından Jonah Mathews'in ameliyat edildiğini duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Jonah Mathews'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." denildi.

Açıklamada Mathews'in Fenerbahçe Beko maçında "kopan aşil tendonunun onarımının gerçekleştirildiği ve en kısa sürede rehabilitasyon sürecine başlanacağı" aktarıldı.

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