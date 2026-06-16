Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Vizesi biten İranlı futbolcu Mehdi Torabi, grup maçlarını kaçırabilir

İran Futbol Federasyonu, tek girişlik vizesi biten 31 yaşındaki oyuncu için yeni başvuruda bulundu

calendar 16 Haziran 2026 23:39
Haber: AA, Fotoğraf: Instagram
SPORX AI BAKIŞI
Vizesi biten İranlı futbolcu Mehdi Torabi, grup maçlarını kaçırabilir
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İran Milli Takımı'nda forma giyen ve tek girişlik ABD vizesi biten Mehdi Torabi, 2026 Dünya Kupası'nda gruptaki diğer maçları kaçırabilir. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İran Futbol Federasyonu, Yeni Zelanda ile Los Angeles'ta oynadıkları ve 2-2 berabere kaldıkları G Grubu mücadelesi için milli takımla ABD'de bulunan 31 yaşındaki oyuncunun tek girişlik vizesinin bittiğini ve yenisi için başvuruda bulunduklarını duyurdu.

İran, gruptaki diğer maçlarında 21 Haziran Pazar günü Belçika, 27 Haziran Cumartesi günü Mısır ile karşılaşacak.

Yeni Zelanda maçının ardından statta yenilenme antrenmanı yapmasına izin verilmeyen İran Milli Takım kafilesinden kamp yaptıkları Meksika'ya dönmeleri istendi.

Teknik Direktör Amir Ghalenoei, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Derhal ayrılmamız gerektiğini söylediler. Bu durum bizi gerçekten çok zorluyor. Doğrusunu söylemek gerekirse bizi neden geri gönderdiklerini bilmiyoruz. Çok tuhaf görünüyor. Sanki planlamamızı bizim yerimize başkaları yapıyor gibi. Takımımız, tüm Dünya Kupası'ndaki en çok baskı gören, en mazlum takımdır." ifadelerini kullandı.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD11004133
2Avustralya11002023
3Türkiye100102-20
4Paraguay100114-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika11002023
2Güney Kore11002113
3Çekya100112-10
4Güney Afrika100102-20
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre10101101
2Kanada10101101
3Katar10101101
4Bosna Hersek10101101
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İskoçya11001013
2Fas10101101
3Brezilya10101101
4Haiti100101-10
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya11007163
2Fildişi Sahili11001013
3Ekvador100101-10
4Curacao100117-60
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsveç11005143
2Japonya10102201
3Hollanda10102201
4Tunus100115-40
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Yeni Zelanda10102201
2İran10102201
3Belçika10101101
4Mısır10101101
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Uruguay10101101
2Suudi Arabistan10101101
3İspanya10100001
4Cape Verde10100001
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa11003123
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal100113-20
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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