Vizesi biten İranlı futbolcu Mehdi Torabi, grup maçlarını kaçırabilir
İran Futbol Federasyonu, tek girişlik vizesi biten 31 yaşındaki oyuncu için yeni başvuruda bulundu
İran, gruptaki diğer maçlarında 21 Haziran Pazar günü Belçika, 27 Haziran Cumartesi günü Mısır ile karşılaşacak.
Yeni Zelanda maçının ardından statta yenilenme antrenmanı yapmasına izin verilmeyen İran Milli Takım kafilesinden kamp yaptıkları Meksika'ya dönmeleri istendi.
Teknik Direktör Amir Ghalenoei, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Derhal ayrılmamız gerektiğini söylediler. Bu durum bizi gerçekten çok zorluyor. Doğrusunu söylemek gerekirse bizi neden geri gönderdiklerini bilmiyoruz. Çok tuhaf görünüyor. Sanki planlamamızı bizim yerimize başkaları yapıyor gibi. Takımımız, tüm Dünya Kupası'ndaki en çok baskı gören, en mazlum takımdır." ifadelerini kullandı.
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|Türkiye
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|Paraguay
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|Kanada
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|Katar
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|0
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|1
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|4
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|1
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|A
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|Av.
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|1
|İskoçya
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|0
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|3
|2
|Fas
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
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|3
|Brezilya
|1
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|1
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|1
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|1
|4
|Haiti
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|1
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|1
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|0
|7
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|2
|Fildişi Sahili
|1
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|0
|0
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|0
|1
|3
|3
|Ekvador
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|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|4
|Curacao
|1
|0
|0
|1
|1
|7
|-6
|0
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|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İsveç
|1
|1
|0
|0
|5
|1
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|3
|2
|Japonya
|1
|0
|1
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|2
|2
|0
|1
|3
|Hollanda
|1
|0
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|2
|2
|0
|1
|4
|Tunus
|1
|0
|0
|1
|1
|5
|-4
|0
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|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Yeni Zelanda
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|2
|İran
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|3
|Belçika
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|Mısır
|1
|0
|1
|0
|1
|1
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|1
|S
|Takımlar
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|G
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|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Uruguay
|1
|0
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|0
|1
|1
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|1
|2
|Suudi Arabistan
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|İspanya
|1
|0
|1
|0
|0
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|0
|1
|4
|Cape Verde
|1
|0
|1
|0
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|0
|0
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Fransa
|1
|1
|0
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|3
|1
|2
|3
|2
|Irak
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|0
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|0
|0
|3
|Norveç
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|0
|0
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|0
|4
|Senegal
|1
|0
|0
|1
|1
|3
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|Takımlar
|O
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|A
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|Av.
|P
|1
|Cezayir
|0
|0
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|0
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|2
|Arjantin
|0
|0
|0
|0
|0
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|3
|Avusturya
|0
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|0
|0
|0
|0
|4
|Ürdün
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Kongo D. Cumhuriyeti
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Portekiz
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Özbekistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hırvatistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|İngiltere
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Gana
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Panama
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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