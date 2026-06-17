Güney Kore Milli Takımı ile ülke basını Son için karşı karşıya geldi
Güney Kore'den bir yayıncı kuruluş, iki gazeteci arasında geçen ve Son'un zorunlu askeri hizmetten muafiyeti hakkında aşağılayıcı ifadelerin yer aldığı konuşmayı kazara kaydederek yayımladı.
Dünya Kupası öncesindeki antrenmanda, Güney Kore'den bir yayıncı kuruluş, iki gazeteci arasında geçen ve Son'un muafiyeti hakkında aşağılayıcı ifadelerin yer aldığı bir konuşmayı kazara kaydetti. Bu ham görüntüler daha sonra Kore'de yayınlandı ve konuşmalar, izleyenler tarafından net duyuldu.
Son, bu duruma tepki olarak 12 Haziran'da Çekya'yı 2-1 yendikleri maçın ardından medya mensuplarına konuşmayı reddetti.
Futbol Federasyonu (KFA) da sert bir açıklama yayımlayarak, "Futbol Federasyonu, medyanın habercilik faaliyetlerine ve rolüne saygı duymaktadır. Buna karşılık federasyon, benzer durumların tekrarlanmasını önlemek amacıyla medya kuruluşlarından ve muhabirlerden milli takıma ve oyunculara karşı daha fazla anlayış ve sorumlu bir tutum sergilemelerini talep etmektedir." ifadelerini kullandı.
Federasyon, ülke basınına uygulanan boykotun sona erip ermediği hakkında bilgi paylaşmadı.
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|Japonya
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|Portekiz
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|Özbekistan
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