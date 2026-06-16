Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Almanya Milli Futbol Takımı'nın idmanına yılan engeli!

Almanya Milli Takımı'nın ABD'deki antrenmanı, sahaya giren zehirli bir bakırbaş yılanı nedeniyle kısa süreliğine durduruldu.

calendar 16 Haziran 2026 20:21
Haber: Sporx.com dış haberler
SPORX AI BAKIŞI
Almanya Milli Futbol Takımı'nın idmanına yılan engeli!
Yorum Yap Yorum Yap (1)
Paylaş: Google News
Almanya Milli Futbol Takımı'nın ABD'de Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kuzey Karolina'da yaptığı antrenman, sahaya giren zehirli bir yılan nedeniyle yarıda kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Alman basınına yansıyan haberlere göre, sahada görülen yılanın bölgede sıkça rastlanan zehirli bakırbaş yılanı olduğu belirtildi.

Söz konusu yılan türünün Kuzey Karolina'da yaygın olduğu ve ısırığının tıbbi müdahale gerektirdiği ifade edildi.

"ISIRIRSA HASTANEYE GİTMEK GEREKİYOR"

Joshua Kimmich, olay sonrası yaptığı açıklamada yılanların kendilerini tedirgin ettiğini dile getirdi. Kimmich, "Dün bir yılan gördük, zehirli olduğu söylendi. Isırırsa hastaneye gitmek gerekiyor. Ölümcül olduğunu düşünmüyorum ama yine de tehlikeli" ifadelerini kullandı.

"ALMANAYA'DA BU KADAR TEHLİKELİ HAYVANLARA DENK GELMİYORUZ"

Tecrübeli futbolcu ayrıca ABD'deki doğal yaşamın kendileri için alışık olmadıkları bir durum olduğunu vurgulayarak, "Almanya'da bu kadar tehlikeli hayvanlara denk gelmiyoruz. Burada daha dikkatli davranmaya çalışıyoruz" dedi.

Öte yandan kampta bulunan bazı diğer milli takımların da benzer önlemler aldığı, hatta bazı bölgelerde yılan riski nedeniyle bisiklet kullanımının sınırlandırıldığı belirtilirken, Alman Futbol Federasyonu'nun ise henüz özel bir güvenlik önlemi almadığı aktarıldı.

 Reklam 
DÜNYA KUPASI ÖZEL BÖLÜMÜ
Almanya Milli Futbol Takımı
Almanya Milli Futbol Takımı'nın idmanına yılan engeli!
6 Dünya Kupası gören 40 yaşındaki Ochoa
6 Dünya Kupası gören 40 yaşındaki Ochoa'dan futbola veda!
Paraguay
Paraguay'da Türkiye maçı final havasında: "Ölüm kalım maçı!"
Dünya Kupası
Dünya Kupası'nda Uruguay'a köpekli arama!
Türkiye - Paraguay maçının hakemi belli oldu!
Türkiye - Paraguay maçının hakemi belli oldu!
D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD11004133
2Avustralya11002023
3Türkiye100102-20
4Paraguay100114-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika11002023
2Güney Kore11002113
3Çekya100112-10
4Güney Afrika100102-20
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre10101101
2Kanada10101101
3Katar10101101
4Bosna Hersek10101101
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İskoçya11001013
2Fas10101101
3Brezilya10101101
4Haiti100101-10
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya11007163
2Fildişi Sahili11001013
3Ekvador100101-10
4Curacao100117-60
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsveç11005143
2Japonya10102201
3Hollanda10102201
4Tunus100115-40
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Yeni Zelanda10102201
2İran10102201
3Belçika10101101
4Mısır10101101
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Uruguay10101101
2Suudi Arabistan10101101
3İspanya10100001
4Cape Verde10100001
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
Sporx Anasayfasına Dön