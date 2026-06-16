Kayserispor'un Umut Bulut'un açtığı davada ödeyeceği ücret düştü

Kayserispor'un, eski futbolcusu Umut Bulut'un açtığı alacak davasını kaybetmesi sonrası dava istinaf mahkemesine taşındı. Kayseri 6'ncı İş Mahkemesi'nin, Kayserispor Kulübü'nün Umut Bulut'a 1 milyon 161 bin Euro ve 545 bin 655 TL ödemesine hükmettiği ilk karar kaldırıldı. Yerel mahkemede yeniden yapılan yargılama sonucu Kayserispor'un eski kaptanı Bulut'a ödeyeceği rakam 487 bin avro ile 545 bin TL'ye düştü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Eski milli futbolcu Umut Bulut, 2016 yılında Kayserispor'a transfer oldu. 2019 yılının aralık ayında ise sarı-kırmızılı kulüp ile olan sözleşmesini tek taraflı fesih etti. Umut Bulut, ardından Kayserispor'dan alacağı olan 1 milyon 161 bin Euro ile 545 bin 655 TL'nin tarafına ödenmesi için avukatı aracılığı ile mahkeme yoluna başvurdu. Kayseri 6'ncı İş Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında davacı Umut Bulut'un avukatı ile davalı Kayserispor'un avukatı hazır bulundu. Umut Bulut, davanın önceki duruşmasında, "Benim anlaşmam Euro üzerineydi. Kanun değişikliği aleyhime değerlendirildi" dedi. Davanın önceki duruşmalarında o dönem Kayserispor'da kalecilik yapan Muammer Yıldırım da tanık olarak dinlendi. Mahkeme, Umut Bulut'u haklı bularak, Kayserispor'un eski takım kaptanına 1 milyon 161 bin Euro ve 545 bin 655 TL ödemesine hükmetti. Sarı-kırmızılı kulüp kararı İstinaf Mahkemesine taşıdı.
DAVA YENİDEN GÖRÜLDÜ
Kayserispor'un itirazı üzerine dosya Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. Dosyanın geldiği 7'nci Hukuk Dairesi eksik inceleme gerekçesiyle bozma kararı vererek kararı kaldırdı ve dosyayı yeniden 6'ncı İş Mahkemesi'ne gönderdi. Yerel mahkeme bozma kararı sonrası eski kararını kaldırarak, Kayserispor'un eski takım kaptanına ödenecek rakamı 487 bin avro ile 545 bin TL'ye düşürdü.
BASIN SÖZCÜSÜ AÇIKLADI
Kayserispor Basın Sözcüsü Emir Akpınar konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Kulübümüz ile eski futbolcumuz Umut Bulut arasında devam eden işçi alacakları davasında, yerel mahkeme tarafından daha önce verilen ve kulübümüz aleyhine 1.161.000 Euro ile 545.000 TL ücret alacağının faiziyle birlikte ödenmesine ilişkin karar, kulübümüz tarafından istinaf kanun yoluna taşınmıştır. Yapılan istinaf incelemesi neticesinde önceki karar kaldırılmış ardından Kayseri 6. İş Mahkemesince yeniden yapılan yargılama sonucunda dava kısmen kabul edilmiş ve kulübümüz aleyhine hükmedilen tutar 487.000 Euro ile 545.000 TL ücret alacağı ve bunlara ilişkin faizler olarak belirlenmiştir. Böylece kulübümüz lehine önemli bir hukuki kazanım sağlanmış, önceki kararda hükmedilen Euro alacağı yönünden yaklaşık 674.000 Euro tutarında bir azalma gerçekleşmiştir. Süreç, kulübümüz hukuk birimi tarafından titizlikle takip edilmeye devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.
Kayserispor Yönetim Kurulu, eski futbolcuları Umut Bulut'a 1 milyon 161 bin Euro ve 545 bin 655 TL ödemesine hükmedildiğine dair İş Mahkemesi'nin ilk kararının istinaf mahkemesi tarafından kaldırılmasının ardından yerel mahkemede yeniden yapılan yargılama sonucu Kayserispor'un eski kaptanı Bulut'a ödeyeceği rakam 487 bin avro ile 545 bin TL'ye düşmesi sonrası Kulüp Başkanı Ali Çamlı'ya emeklerinden dolayı teşekkür etti.
Sarı-kırmızılı yönetim tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın Umut Bulut dosyasında gösterdiği özverili çalışmalar sonrası kulübün 674 bin Euro gibi bir fark kazanımı elde ettiğine vurgu yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı davalar vardır; mahkeme salonlarında değil, tozlu raflarda kazanılır. Kulübünüz ile eski futbolcumuz Umut Bulut arasında yıllardır devam eden davada ilk karar çıktığında kulüp aleyhine hükmedilen rakam dudak uçuklatıyordu: 1 milyon 161 bin Euro ve 545 bin TL. Pek çok kişi için dosya kapanmış, sonuç kabullenilmişti. Ancak Ali Çamlı için durum farklıydı. Göreve geldiği ilk günlerden itibaren kulübün sadece bugünüyle değil, geçmişiyle de ilgilenen Ali Çamlı, yıllardır bir kenara bırakılmış dosyaları tek tek incelemeye başladı. O incelemeler sırasında dikkatini çeken dosyalardan biri de Umut Bulut dosyası oldu. Başkan Ali Çamlı, konuyu yalnızca hukukçulara bırakmadı. Bizzat muhasebe birimine indi, eski kayıtları inceletti, arşivleri açtırdı. Yıllar önce yapılmış ödemelerin izini sürdü. Banka banka dolaşıldı, hesap hareketleri araştırıldı, unutulmuş dekontlar ortaya çıkarıldı."
'BAZEN YÖNETİCİLİK YILLAR ÖNCE UNUTULMUŞ DEKONTUN PEŞİNE DÜŞMEKTİR'
Davanın kaderinin unutulmuş dekontlar sonrası değiştiğine de dikkat çekilen açıklamada, "Bulunan ödeme belgeleri ve dekontlar, daha sonra mahkemeye sunuldu. İlk kararın dayandığı birçok hesaplama yeniden tartışmaya açıldı. İstinaf süreci sonunda ilk karar bozuldu ve dosya yeniden değerlendirildi. Sonuçta kulüp aleyhine hükmedilen tutar 1 milyon 161 bin Euro'dan 487 bin Euro'ya düştü. Aradaki fark yaklaşık 674 bin Euro. Bugünün ekonomik şartlarında bu rakam, yalnızca bir dava başarısı değil; kulübün kasasında kalan milyonlarca lira anlamına geliyor. Elbette bu süreçte emeği geçen hukukçuların, muhasebe çalışanlarının ve kulüp personelinin katkısı büyük. Ancak dosyanın yeniden açılmasını sağlayan irade ve kararlılık, Ali Çamlı'nın yönetim anlayışının önemli bir örneği olarak hafızalarda yerini aldı. Çünkü bazen yöneticilik yalnızca transfer yapmak, maç kazanmak veya bütçe oluşturmak değildir. Bazen yöneticilik; yıllar önce unutulmuş bir dekontun peşine düşmek, kulübün hakkını sonuna kadar savunmak ve vazgeçilmiş görünen bir mücadeleyi yeniden başlatabilmektir. Umut Bulut dosyasında yaşananlar da tam olarak budur. Ve belki de bu yüzden bazı başarılar puan tablosunda görünmez; kulübün geleceğinde görünür. Dosyanın yeniden ele alınmasında, yıllar önce yapılmış ödemelere ilişkin belgelerin titizlikle araştırılmasında ve kulübümüz lehine sonuç doğuracak sürecin başlatılmasında gösterdiği hassasiyet nedeniyle Başkanımız Sayın Ali Çamlı'ya teşekkür ediyoruz. Kayserispor'un menfaatlerini her şeyin üzerinde tutan bu yaklaşımın, kulübümüzün geleceği adına önemli kazanımlar sağlamaya devam edeceğine inanıyoruz" ifadeleri yer aldı.
DAVA YENİDEN GÖRÜLDÜ
Kayserispor'un itirazı üzerine dosya Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. Dosyanın geldiği 7'nci Hukuk Dairesi eksik inceleme gerekçesiyle bozma kararı vererek kararı kaldırdı ve dosyayı yeniden 6'ncı İş Mahkemesi'ne gönderdi. Yerel mahkeme bozma kararı sonrası eski kararını kaldırarak, Kayserispor'un eski takım kaptanına ödenecek rakamı 487 bin avro ile 545 bin TL'ye düşürdü.
BASIN SÖZCÜSÜ AÇIKLADI
Kayserispor Basın Sözcüsü Emir Akpınar konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Kulübümüz ile eski futbolcumuz Umut Bulut arasında devam eden işçi alacakları davasında, yerel mahkeme tarafından daha önce verilen ve kulübümüz aleyhine 1.161.000 Euro ile 545.000 TL ücret alacağının faiziyle birlikte ödenmesine ilişkin karar, kulübümüz tarafından istinaf kanun yoluna taşınmıştır. Yapılan istinaf incelemesi neticesinde önceki karar kaldırılmış ardından Kayseri 6. İş Mahkemesince yeniden yapılan yargılama sonucunda dava kısmen kabul edilmiş ve kulübümüz aleyhine hükmedilen tutar 487.000 Euro ile 545.000 TL ücret alacağı ve bunlara ilişkin faizler olarak belirlenmiştir. Böylece kulübümüz lehine önemli bir hukuki kazanım sağlanmış, önceki kararda hükmedilen Euro alacağı yönünden yaklaşık 674.000 Euro tutarında bir azalma gerçekleşmiştir. Süreç, kulübümüz hukuk birimi tarafından titizlikle takip edilmeye devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.
Kayserispor Yönetim Kurulu, eski futbolcuları Umut Bulut'a 1 milyon 161 bin Euro ve 545 bin 655 TL ödemesine hükmedildiğine dair İş Mahkemesi'nin ilk kararının istinaf mahkemesi tarafından kaldırılmasının ardından yerel mahkemede yeniden yapılan yargılama sonucu Kayserispor'un eski kaptanı Bulut'a ödeyeceği rakam 487 bin avro ile 545 bin TL'ye düşmesi sonrası Kulüp Başkanı Ali Çamlı'ya emeklerinden dolayı teşekkür etti.
Sarı-kırmızılı yönetim tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın Umut Bulut dosyasında gösterdiği özverili çalışmalar sonrası kulübün 674 bin Euro gibi bir fark kazanımı elde ettiğine vurgu yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı davalar vardır; mahkeme salonlarında değil, tozlu raflarda kazanılır. Kulübünüz ile eski futbolcumuz Umut Bulut arasında yıllardır devam eden davada ilk karar çıktığında kulüp aleyhine hükmedilen rakam dudak uçuklatıyordu: 1 milyon 161 bin Euro ve 545 bin TL. Pek çok kişi için dosya kapanmış, sonuç kabullenilmişti. Ancak Ali Çamlı için durum farklıydı. Göreve geldiği ilk günlerden itibaren kulübün sadece bugünüyle değil, geçmişiyle de ilgilenen Ali Çamlı, yıllardır bir kenara bırakılmış dosyaları tek tek incelemeye başladı. O incelemeler sırasında dikkatini çeken dosyalardan biri de Umut Bulut dosyası oldu. Başkan Ali Çamlı, konuyu yalnızca hukukçulara bırakmadı. Bizzat muhasebe birimine indi, eski kayıtları inceletti, arşivleri açtırdı. Yıllar önce yapılmış ödemelerin izini sürdü. Banka banka dolaşıldı, hesap hareketleri araştırıldı, unutulmuş dekontlar ortaya çıkarıldı."
'BAZEN YÖNETİCİLİK YILLAR ÖNCE UNUTULMUŞ DEKONTUN PEŞİNE DÜŞMEKTİR'
Davanın kaderinin unutulmuş dekontlar sonrası değiştiğine de dikkat çekilen açıklamada, "Bulunan ödeme belgeleri ve dekontlar, daha sonra mahkemeye sunuldu. İlk kararın dayandığı birçok hesaplama yeniden tartışmaya açıldı. İstinaf süreci sonunda ilk karar bozuldu ve dosya yeniden değerlendirildi. Sonuçta kulüp aleyhine hükmedilen tutar 1 milyon 161 bin Euro'dan 487 bin Euro'ya düştü. Aradaki fark yaklaşık 674 bin Euro. Bugünün ekonomik şartlarında bu rakam, yalnızca bir dava başarısı değil; kulübün kasasında kalan milyonlarca lira anlamına geliyor. Elbette bu süreçte emeği geçen hukukçuların, muhasebe çalışanlarının ve kulüp personelinin katkısı büyük. Ancak dosyanın yeniden açılmasını sağlayan irade ve kararlılık, Ali Çamlı'nın yönetim anlayışının önemli bir örneği olarak hafızalarda yerini aldı. Çünkü bazen yöneticilik yalnızca transfer yapmak, maç kazanmak veya bütçe oluşturmak değildir. Bazen yöneticilik; yıllar önce unutulmuş bir dekontun peşine düşmek, kulübün hakkını sonuna kadar savunmak ve vazgeçilmiş görünen bir mücadeleyi yeniden başlatabilmektir. Umut Bulut dosyasında yaşananlar da tam olarak budur. Ve belki de bu yüzden bazı başarılar puan tablosunda görünmez; kulübün geleceğinde görünür. Dosyanın yeniden ele alınmasında, yıllar önce yapılmış ödemelere ilişkin belgelerin titizlikle araştırılmasında ve kulübümüz lehine sonuç doğuracak sürecin başlatılmasında gösterdiği hassasiyet nedeniyle Başkanımız Sayın Ali Çamlı'ya teşekkür ediyoruz. Kayserispor'un menfaatlerini her şeyin üzerinde tutan bu yaklaşımın, kulübümüzün geleceği adına önemli kazanımlar sağlamaya devam edeceğine inanıyoruz" ifadeleri yer aldı.