Fenerbahçe için Tarik Muharemovic iddiası!

Yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin, Sassuolo forması giyen Tarik Muharemovic'i gündemine aldığı iddia edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Calciomercato'nun haberine göre; sarı-lacivertliler, 23 yaşındaki Bosna Hersekli stoperi yakından takip ediyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde mücadele edecek olan Fenerbahçe'nin, sol ayaklı bir stoper transferi için çalışmalarını sürdürdüğü ve Muharemovic'in adaylar arasında yer aldığı belirtildi.
Haberde, Fenerbahçe'nin aynı pozisyon için daha önce Malang Sarr ve Nathan Ake isimlerini de değerlendirdiği aktarıldı.
Bosna Hersek Milli Takımı ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nda görev yapan Muharemovic'in, yaz transfer döneminde Sassuolo'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakıldığı ifade edildi.
Öte yandan Juventus'un, oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 50 pay alma hakkını elinde bulundurduğu kaydedildi. Muharemovic'in adı sezon sonunda bir dönem Inter ile de anılmıştı.
KANADA MAÇINDA DİKKAT ÇEKMİŞTİ
2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda Kanada ile 1-1 berabere kalan Bosna Hersek'te Tarik Muharemovic, savunmadaki performansıyla öne çıkmıştı. 23 yaşındaki stoper, karşılaşmada 21 tehlike engelleme, 2 pas arası ve 6 hava topu kazanarak takımının aldığı 1 puanda önemli rol oynadı. Muharemovic ayrıca maç boyunca rakiplerine çalım şansı vermedi.
UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde mücadele edecek olan Fenerbahçe'nin, sol ayaklı bir stoper transferi için çalışmalarını sürdürdüğü ve Muharemovic'in adaylar arasında yer aldığı belirtildi.
Haberde, Fenerbahçe'nin aynı pozisyon için daha önce Malang Sarr ve Nathan Ake isimlerini de değerlendirdiği aktarıldı.
Bosna Hersek Milli Takımı ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nda görev yapan Muharemovic'in, yaz transfer döneminde Sassuolo'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakıldığı ifade edildi.
Öte yandan Juventus'un, oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 50 pay alma hakkını elinde bulundurduğu kaydedildi. Muharemovic'in adı sezon sonunda bir dönem Inter ile de anılmıştı.
KANADA MAÇINDA DİKKAT ÇEKMİŞTİ
2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda Kanada ile 1-1 berabere kalan Bosna Hersek'te Tarik Muharemovic, savunmadaki performansıyla öne çıkmıştı. 23 yaşındaki stoper, karşılaşmada 21 tehlike engelleme, 2 pas arası ve 6 hava topu kazanarak takımının aldığı 1 puanda önemli rol oynadı. Muharemovic ayrıca maç boyunca rakiplerine çalım şansı vermedi.