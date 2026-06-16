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Fenerbahçe için Tarik Muharemovic iddiası!

Fenerbahçe'nin, Sassuolo forması giyen 23 yaşındaki Bosna Hersekli stoper Tarik Muharemovic'i transfer listesine aldığı öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Haziran 2026 16:57
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe için Tarik Muharemovic iddiası!
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Yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin, Sassuolo forması giyen Tarik Muharemovic'i gündemine aldığı iddia edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Calciomercato'nun haberine göre; sarı-lacivertliler, 23 yaşındaki Bosna Hersekli stoperi yakından takip ediyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde mücadele edecek olan Fenerbahçe'nin, sol ayaklı bir stoper transferi için çalışmalarını sürdürdüğü ve Muharemovic'in adaylar arasında yer aldığı belirtildi.

Haberde, Fenerbahçe'nin aynı pozisyon için daha önce Malang Sarr ve Nathan Ake isimlerini de değerlendirdiği aktarıldı.

Bosna Hersek Milli Takımı ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nda görev yapan Muharemovic'in, yaz transfer döneminde Sassuolo'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakıldığı ifade edildi.

Öte yandan Juventus'un, oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 50 pay alma hakkını elinde bulundurduğu kaydedildi. Muharemovic'in adı sezon sonunda bir dönem Inter ile de anılmıştı.

KANADA MAÇINDA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda Kanada ile 1-1 berabere kalan Bosna Hersek'te Tarik Muharemovic, savunmadaki performansıyla öne çıkmıştı. 23 yaşındaki stoper, karşılaşmada 21 tehlike engelleme, 2 pas arası ve 6 hava topu kazanarak takımının aldığı 1 puanda önemli rol oynadı. Muharemovic ayrıca maç boyunca rakiplerine çalım şansı vermedi.



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