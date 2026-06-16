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Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kesinleşti!

2026-2027 sezonunda Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş'ın ikinci eleme turundaki muhtemel rakipleri kesinleşti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Haziran 2026 18:55 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2026 19:10
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kesinleşti!
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UEFA Avrupa Ligi 2026-27 sezonu 2. eleme turu öncesinde Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Süper Lig'de 2025-26 sezonunu 4. sırada tamamlayan Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı lig 3.'sü Trabzonspor'un kazanması nedeniyle 2026-27 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanmıştı.

MUHTEMEL RAKİPLER KESİNLEŞTİ

Turnuvaya 2. eleme turundan itibaren dahil olacak Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri, bugün gerçekleşen 1. eleme turu kura çekiminin ardından kesinleşti.

İşte siyah-beyazlıların muhtemel rakipleri:

-Benfica
-Vojvodian - Ferencvaros eşleşmesinin galibi
-Viktoria Plzeň
-Midtjylland
-Karabağ - Vestri eşleşmesinin galibi
-Maccabi Tel Aviv
-Anderlecht
-Pafos
-PAOK

KURA ÇEKİMİ ÇARŞAMBA

Beşiktaş'ın rakibinin belli olacağı UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu kura çekimi 17 Haziran Çarşamba günü İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılacak.

İLK MAÇ 23 TEMMUZ, RÖVANŞ 30 TEMMUZ'DA

Avrupa Ligi'nde İkinci eleme turu maçları 23 ve 30 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

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