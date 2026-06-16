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Manchester United'dan Summerville hamlesi

Manchester United, West Ham'ın genç yıldızı Crysencio Summerville'i transfer listesine aldı. Kırmızı Şeytanlar'ın, Hollandalı kanat oyuncusunun durumunu yakından takip ettiği ve transferin Marcus Rashford'un ayrılığına bağlı olarak şekilleneceği belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Haziran 2026 15:32
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Manchester United'dan Summerville hamlesi
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Yeni sezon öncesi kanat rotasyonunu güçlendirmek isteyen Manchester United, West Ham United forması giyen Crysencio Summerville için harekete geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İngiliz ekibinin, 23 yaşındaki sol kanat oyuncusunun durumuyla ilgili bilgi aldığı ve Summerville'in kulübün sol kanat için belirlediği seçenekler arasında üst sıralarda yer aldığı belirtildi.

Öte yandan West Ham'ın, Hollandalı futbolcunun transferi için yaklaşık 60 milyon euro bonservis bedeli beklediği ifade edildi.

Transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin ise büyük ölçüde Marcus Rashford'un takımdan ayrılık durumuna bağlı olduğu kaydedildi.

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