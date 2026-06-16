Cuma Günü Okullar Tatil mi? 2026 MEB Takvimi ve Son Durum

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen eğitim öğretim takvimi doğrultusunda okulların tatil günleri netleşiyor. Resmi tatil ilan edilmediği sürece okullarda eğitim devam ediyor.

Cuma günü için ülke genelinde geçerli bir resmi tatil kararı bulunmuyorsa okullar normal eğitim programına devam ediyor. Öğrenciler derslerine girerken öğretmenler de görevlerini sürdürüyor.

Ancak;

Valilik kararı,

Olumsuz hava koşulları,

Yerel özel durumlar

nedeniyle bazı bölgelerde eğitime ara verilebiliyor.

Okullar ne zaman kapanacak?

2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte öğrenciler yaz tatiline girecek. Okulların kapanış tarihi Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı akademik takvim doğrultusunda belirleniyor.

Öğrenciler karne gününün ardından yaz tatiline başlayacak.

Cuma günü tatil açıklaması var mı?

Veliler ve öğrenciler, özellikle sosyal medyada yayılan "okullar tatil edildi" iddialarını yakından takip ediyor. Ancak tatil kararları yalnızca Milli Eğitim Bakanlığı, valilikler veya resmi kurumlar tarafından duyuruluyor.

Resmi açıklama yapılmadığı sürece okulların açık olduğu kabul ediliyor.

Sonuç: Cuma günü okullar tatil mi?

Cuma günü okulların tatil olup olmadığı, resmi tatil kararlarına bağlı olarak değişiyor. Ülke genelinde geçerli bir tatil kararı bulunmadığı sürece okullarda eğitim devam ediyor. Öğrencilerin ve velilerin en güncel bilgiler için MEB ve valilik duyurularını takip etmeleri öneriliyor.