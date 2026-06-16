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Knicks'in bu yaz önceliği Mitchell Robinson

New York Knicks'in, sınırsız serbest oyuncu statüsüne girecek olan Mitchell Robinson'ı takımda tutmak için resmi teklif hazırlığında olduğu bildirildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Haziran 2026 16:09
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Knicks'in bu yaz önceliği Mitchell Robinson
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New York Knicks'in, sınırsız serbest oyuncu statüsüne girecek olan Mitchell Robinson'ı takımda tutmak için resmi teklif hazırlığında olduğu bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Robinson'ın serbest oyuncu piyasasında birçok takımın ilgisini çekmesi bekleniyor. Ancak kariyeri boyunca yaşadığı sakatlıklar nedeniyle düzenli olarak yeterli sayıda maça çıkamaması, bazı ekiplerin onu uzun vadeli ve güvenilir bir ilk beş pivotu olarak değerlendirmesini zorlaştırıyor.

Buna rağmen Robinson, NBA'in en etkili ribaundcuları arasında gösteriliyor ve Knicks'e pivot rotasyonunda önemli bir derinlik kazandırıyor.

New York'un ilk beşinde görev yapan Karl-Anthony Towns'ın arkasında önemli bir alternatif olan Robinson'ın takımda kalmasının organizasyon açısından öncelik taşıdığı belirtiliyor.

Kulübün ayrıca 2026-27 sezonunda lüks vergi sınırını aşmayı göze aldığı ve kadroyu korumak adına mali fedakârlık yapmaya hazır olduğu ifade edildi.

Mitchell Robinson, 2018 NBA Draftı'nda 36. sıradan seçilmişti.

Ayrıca Robinson, mevcut Knicks kadrosunda Başkan Leon Rose ve William Wesley yönetimi göreve gelmeden önce organizasyonda bulunan tek oyuncu konumunda.

Başarılı pivotun temsilciliğini ise Thaddeus Foucher ve Joe Smith yürütüyor.

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