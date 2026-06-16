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Bahçeşehir, Flynn ile devam!

Bahçeşehir Koleji, geçen sezon BKT Avrupa Kupası'nda yılın en iyi beşine seçilen oyun kurucu Malachi Flynn ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Haziran 2026 16:55
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Bahçeşehir, Flynn ile devam!
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Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, oyun kurucu Malachi Flynn ile 1 yıllık sözleşme yeniledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bahçeşehir Koleji'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Malachi Flynn ile yola devam. 2025-2026 sezonu öncesinde takımımıza katılan ve gösterdiği performansla BKT Avrupa Kupası'nda yılın en iyi beşine seçilen oyuncumuz Malachi Flynn, 2026-2027 sezonunda da formamız için mücadeleye devam edecek. Birlikte nice başarılara."

ADAY KADROYA DAVET EDİLMİŞTİ

Türk vatandaşlığı alan Flynn, FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Bosna Hersek ve İsviçre maçlarının aday kadrosuna davet edilmişti.

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