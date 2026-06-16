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Vedat Muriqi, Fenerbahçe için geliyor!

Vedat Muriqi, Fenerbahçe ile anlaşmaya varmasının ardından 15 milyon 500 bin Euro bonservisle İstanbul'a geliyor ve sağlık kontrolleri sonrası 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Haziran 2026 18:32
Haber: Sporx.com dış haberler
Vedat Muriqi, Fenerbahçe için geliyor!
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Aziz Yıldırım'ın başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, Vedat Muriqi transferinde mutlu sona ulaştı. Kosovalı golcü, sarı-lacivertli kulüple resmi sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a geliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ANLAŞMA SAĞLANDI

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanmasından önce prensipte anlaşmaya varılan Vedat Muriqi transferi artık resmiyet kazanıyor.

İSTANBUL'A GELİYOR

Ultima Hora'nın aktardığına göre Vedat Muriqi, önümüzdeki saatlerde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçecek. Herhangi bir sorun yaşanmaması halinde oyuncunun 3 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

15.5 MİLYON EURO ÖDENECEK

Haberde yer alan bilgilere göre Fenerbahçe, bu transfer için Mallorca kulübüne 15 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.

FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?

Vedat Muriqi, 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe forması giymiş ve bir sezon sarı-lacivertli ekipte yer almıştı. Bu süreçte 36 maçta görev alan Kosovalı forvet 17 gol atıp 7 asist üretmişti.

TARAFTARLARDAN HAZIRLIK

Fenerbahçe taraftarlarının, Vedat Muriqi'yi havalimanında karşılamak için hazırlık yaptığı da belirtiliyor.  

 

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