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Ultra maraton yüzücüsü Eda Savcıgil'den İtalya'da "tarihi" birincilik

Eda Savcıgil, Capri–Napoli açık deniz parkurunu solo tamamlayan ilk Türk sporcu oldu

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Haziran 2026 21:10
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ultra maraton yüzücüsü Eda Savcıgil'den İtalya'da 'tarihi' birincilik
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Milli ultra maraton yüzücüsü Eda Savcıgil, İtalya'da düzenlenen Maratona del Golfo Capri–Napoli yarışında 28 kilometrelik açık deniz parkurunu 9 saatte tamamlayarak birinci oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, 17 yaşındaki ay-yıldızlı ultra maraton yüzücü Eda Savcıgil, Capri–Napoli parkurunu solo olarak tamamlayan ilk Türk sporcu oldu.

Açıklamada Eda Savcıgil'in antrenörlüğünü Okyanus Yedilisi'ni (Oceans Seven) tamamlayan ilk Türk sporcu Bengisu Avcı'nın yaptığı belirtildi.

 

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