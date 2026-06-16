Tottenham'a Hollandalı stoper!

2025-2026 sezonunda Premier Lig'de aldığı kötü sonuçların ardından taraftarların eleştiri odağında olan Tottenham, yeni sezona vakit kaybetmeden takımı güçlendirecek takviyelerle girmek istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Son olarak Tottenham, Brighton forması giyen Hollandalı stoper Jan Paul van Hecke'yi kadrosuna katmak için oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya vardığı aktarıldı.
Tottenham, Brighton tarafından reddedilen 2 teklifin ardından The Athletic'in haberine göre son teklifi olan 52 milyon sterlin bonservis bedeli ile transferde mutlu sona ulaşmak üzere.
BU SEZON JAN PAUL VAN HECKE:
Stoper pozisyonunda oynayan Jan Paul van Hecke bu sezon Brighton formasıyla 38'i direkt ilk 11 olmak üzere toplamda 40 maçta forma giydi.
Hollandalı stoper'in bu sezon 3 gol 3 asistlik bir skor katkısı bulunuyor.
Tottenham, Brighton tarafından reddedilen 2 teklifin ardından The Athletic'in haberine göre son teklifi olan 52 milyon sterlin bonservis bedeli ile transferde mutlu sona ulaşmak üzere.
BU SEZON JAN PAUL VAN HECKE:
Stoper pozisyonunda oynayan Jan Paul van Hecke bu sezon Brighton formasıyla 38'i direkt ilk 11 olmak üzere toplamda 40 maçta forma giydi.
Hollandalı stoper'in bu sezon 3 gol 3 asistlik bir skor katkısı bulunuyor.