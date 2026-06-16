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Tottenham'a Hollandalı stoper!

Tottenham, Brighton forması giyen Hollandalı stoper Van Hecke ile anlaşmak üzere.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Haziran 2026 21:26
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Instagram
Tottenham'a Hollandalı stoper!
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2025-2026 sezonunda Premier Lig'de aldığı kötü sonuçların ardından taraftarların eleştiri odağında olan Tottenham, yeni sezona vakit kaybetmeden takımı güçlendirecek takviyelerle girmek istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Son olarak Tottenham, Brighton forması giyen Hollandalı stoper Jan Paul van Hecke'yi kadrosuna katmak için oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya vardığı aktarıldı.

Tottenham, Brighton tarafından reddedilen 2 teklifin ardından The Athletic'in haberine göre son teklifi olan 52 milyon sterlin bonservis bedeli ile transferde mutlu sona ulaşmak üzere.

BU SEZON JAN PAUL VAN HECKE:

Stoper pozisyonunda oynayan Jan Paul van Hecke bu sezon Brighton formasıyla 38'i direkt ilk 11 olmak üzere toplamda 40 maçta forma giydi.

Hollandalı stoper'in bu sezon 3 gol 3 asistlik bir skor katkısı bulunuyor.

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