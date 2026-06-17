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Altay'da kongre telaşı

Olağanüstü genel kurulda başkan adayı çıkmayan Altay'da yeni yönetimin belirlenmesi için yeniden seçim yapılacak. İzmir ekibinin en geç 19-26 Haziran tarihleri arasında genel kurula gitmesi bekleniyor.

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calendar 17 Haziran 2026 13:34
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altay'da kongre telaşı
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3'üncü Lig ekiplerinden Altay'da 11 Mayıs'ta yapılan olağanüstü genel kurulda başkan adayı çıkmazken, siyah-beyazlıların en geç 19-26 Haziran'da bir kez daha seçime gitmesi gerekiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İzmir temsilcisinde 26 Aralık 2025'te yapılan kongrede Başkan Sinan Kanlı, başkan adayı çıkmaması üzerine görevine devam etmişti.

Olağanüstü genel kurulda başkan adayı çıkmaması nedeniyle kulübün 6 ay içinde yeni yönetimini belirlemesi gerektiği, aksi halde yönetime kayyum atanma riski bulunduğu ifade edildi. Sinan Kanlı'nın yeniden başkanlığa aday olacağı Altay'da kongre en geç 26 Haziran'da gerçekleşecek. Kanlı, yeni yönetimini şekillendirmeye başladı.

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