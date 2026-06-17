16 Haziran
Fransa-Senegal
3-1
17 Haziran
Irak-Norveç
1-4
17 Haziran
Arjantin-Cezayir
3-0
17 Haziran
Avusturya-Ürdün
1-175'
16 Haziran
IFK Vaernamo-Helsingborg
0-1

Galatasaray'dan Ibrahim Maza hamlesi

Galatasaray'ın Ibrahim Maza'yı transfer listesine aldığı öğrenildi. Okan Buruk'un çok beğendiği Cezayirli genç yıldızın, maliyetinin çok yüksek olabileceği bilgiler arasında.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Haziran 2026 08:34
Haber: Takvim
Galatasaray'dan Ibrahim Maza hamlesi
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Galatasaray, Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen forması giyen Ibrahim Maza'yı gündemine aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Teknik direktör Okan Buruk'un performansını beğendiği Cezayirli oyuncun, "flaş transfer" olarak değerlendiriliyor. Ancak oyuncunun yüksek piyasa değeri nedeniyle transferin maliyetinin oldukça yüksek olabileceği ifade ediliyor.

45 milyon euro piyasa değerine sahip olan Maza için, Avrupa devlerinin başta olmak üzere birçok kulübün genç oyuncuyu takip ettiği aktarıldı.

19 YAŞINDA, 12 GOLLÜK KATKI

Geçtiğimiz sezon Leverkusen formasıyla 44 maça çıkan 19 yaşındaki futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 5 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

Cezayir Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Kadrosunda da yer alan Maza, Avrupa futbolunun en dikkat çeken genç yetenekleri arasında gösteriliyor.

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