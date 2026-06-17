Galatasaray'dan Ibrahim Maza hamlesi

Galatasaray, Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen forması giyen Ibrahim Maza'yı gündemine aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Teknik direktör Okan Buruk'un performansını beğendiği Cezayirli oyuncun, "flaş transfer" olarak değerlendiriliyor. Ancak oyuncunun yüksek piyasa değeri nedeniyle transferin maliyetinin oldukça yüksek olabileceği ifade ediliyor.
45 milyon euro piyasa değerine sahip olan Maza için, Avrupa devlerinin başta olmak üzere birçok kulübün genç oyuncuyu takip ettiği aktarıldı.
19 YAŞINDA, 12 GOLLÜK KATKI
Geçtiğimiz sezon Leverkusen formasıyla 44 maça çıkan 19 yaşındaki futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 5 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
Cezayir Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Kadrosunda da yer alan Maza, Avrupa futbolunun en dikkat çeken genç yetenekleri arasında gösteriliyor.
45 milyon euro piyasa değerine sahip olan Maza için, Avrupa devlerinin başta olmak üzere birçok kulübün genç oyuncuyu takip ettiği aktarıldı.
19 YAŞINDA, 12 GOLLÜK KATKI
Geçtiğimiz sezon Leverkusen formasıyla 44 maça çıkan 19 yaşındaki futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 5 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
Cezayir Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Kadrosunda da yer alan Maza, Avrupa futbolunun en dikkat çeken genç yetenekleri arasında gösteriliyor.