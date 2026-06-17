Fenerbahçe, Guirassy için son aşamada!

Fenerbahçe, Vedat Muriqi transferini bitirirken forvet hattı için çalışmalarını sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Borussia Dortmund'dan Serhou Guirassy ile anlaşan sarı-lacivertliler, Borussia Dortmund ile bonservis pazarlıklarında vites yükseltti.
SON AŞAMAYA GEÇİLDİ
Teknik direktörlük koltuğuna Aykut Kocaman'ı getirmeye hazırlanan Fenerbahçe bir yandan da transfere hız verdi. Pazarlıklarda titiz davranan sarı-lacivertli yönetim, Vedat Muriqi transferini sonuçlandırırken Serhou Guirassy için de son aşamaya geçti.
Oyuncu ile her konuda anlaşılırken bonservis için görüşmeler hızlandı. Gineli oyuncu için Borussia Dortmund 40 milyon Euro bonservis beklerken Fenerbahçe yönetimi ise bunu bonuslarla 30 milyon Euro seviyesine çekmek istiyor.
1.94'lük Vedat Muriqi'in yanına 1.87'lik Serhou Guirassy'yi de eklemek isteyen yönetim, sezona iki dev forvet ile başlayıp öncelikle Süper Lig'de fark yaratmanın peşinde.
SEZON PERFORMANSI
Borussia Dortmund'da geçen sezon 46 maçta süre bulan Serhou Guirassy, 22 gol attı ve 6 asist yaptı.
SON AŞAMAYA GEÇİLDİ
Teknik direktörlük koltuğuna Aykut Kocaman'ı getirmeye hazırlanan Fenerbahçe bir yandan da transfere hız verdi. Pazarlıklarda titiz davranan sarı-lacivertli yönetim, Vedat Muriqi transferini sonuçlandırırken Serhou Guirassy için de son aşamaya geçti.
Oyuncu ile her konuda anlaşılırken bonservis için görüşmeler hızlandı. Gineli oyuncu için Borussia Dortmund 40 milyon Euro bonservis beklerken Fenerbahçe yönetimi ise bunu bonuslarla 30 milyon Euro seviyesine çekmek istiyor.
1.94'lük Vedat Muriqi'in yanına 1.87'lik Serhou Guirassy'yi de eklemek isteyen yönetim, sezona iki dev forvet ile başlayıp öncelikle Süper Lig'de fark yaratmanın peşinde.
SEZON PERFORMANSI
Borussia Dortmund'da geçen sezon 46 maçta süre bulan Serhou Guirassy, 22 gol attı ve 6 asist yaptı.