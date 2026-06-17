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Fenerbahçe, Guirassy için son aşamada!

Vedat Muriqi ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe, Borussia Dortmund'dan Serhou Guirassy transferi için de geri sayıma geçti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Haziran 2026 08:30
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe, Guirassy için son aşamada!
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Fenerbahçe, Vedat Muriqi transferini bitirirken forvet hattı için çalışmalarını sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Borussia Dortmund'dan Serhou Guirassy ile anlaşan sarı-lacivertliler, Borussia Dortmund ile bonservis pazarlıklarında vites yükseltti.

SON AŞAMAYA GEÇİLDİ

Teknik direktörlük koltuğuna Aykut Kocaman'ı getirmeye hazırlanan Fenerbahçe bir yandan da transfere hız verdi. Pazarlıklarda titiz davranan sarı-lacivertli yönetim, Vedat Muriqi transferini sonuçlandırırken Serhou Guirassy için de son aşamaya geçti.

Oyuncu ile her konuda anlaşılırken bonservis için görüşmeler hızlandı. Gineli oyuncu için Borussia Dortmund 40 milyon Euro bonservis beklerken Fenerbahçe yönetimi ise bunu bonuslarla 30 milyon Euro seviyesine çekmek istiyor.

1.94'lük Vedat Muriqi'in yanına 1.87'lik Serhou Guirassy'yi de eklemek isteyen yönetim, sezona iki dev forvet ile başlayıp öncelikle Süper Lig'de fark yaratmanın peşinde.

SEZON PERFORMANSI

Borussia Dortmund'da geçen sezon 46 maçta süre bulan Serhou Guirassy, 22 gol attı ve 6 asist yaptı.



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