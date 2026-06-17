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Italiano'dan Vlahovic'e; "Bize gel"

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Dusan Vlahovic transferi için bizzat devreye girdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Haziran 2026 08:37
Haber: Sabah
Italiano'dan Vlahovic'e; 'Bize gel'
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Teknik direktörlük koltuğuna Vincenzo Italiano'yu oturttuktan sonra transfer çalışmalarında hızını artıran Beşiktaş, golcü için ilk sıraya yazdığı Dusan Vlahovic'in peşini bırakmıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ITALIANO DEVREYE GİRDİ

Juventus ile sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki yıldızı çok isteyen siyah-beyazlılar, her koldan bastırıyor. Son olarak Beşiktaş'ın yeni hocası Italiano'nun, Fiorentina'dan eski öğrencisi olan Sırp santrforu bizzat arayarak çağrıda bulunduğu ve İstanbul'a yanına gelmesini istediği öğrenildi.

Beşiktaş'ın istekli tavrından çok etkilenen ve düşünmek için süre istediği ifade edilen Vlahovic, İtalyan basınına göre; yıllık net 8-10 milyon Euro arasında garanti ücretin yanı sıra tam 15 milyon Euro da imza parası talep ediyor. Avrupa'dan beklediğini alamayan ve Suudi Arabistan'dan gelen astronomik önerileri, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği için geri çeviren oyuncunun kısa sürede kararını bildirmesi bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Juventus'ta geride kalan sezonda 23 maçta süre bulan Sırp golcü, 10 gol attı ve 2 asist yaptı.



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