Norveçli Erling Haaland, Dünya Kupasına rekorla başladı
Norveç'in yıldız golcüsü Erling Haaland, Irak karşısında attığı 2 golle Dünya Kupası'na tarihi bir başlangıç yaptı. Haaland, ilk maçında Norveç'in Dünya Kupası finallerindeki gol rekoruna ortak olurken, Altın Ayakkabı yarışına da hızlı girdi.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE NORVEÇ'TEN RAHAT GALİBİYET
2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu'ndaki ilk maçında Norveç ile Irak karşı karşıya geldi. 28 yıl aradan sonra Dünya Kupası sahnesine çıkan Norveç, mücadeleden 4-1'lik galibiyetle ayrılarak turnuvaya etkili bir başlangıç yaptı.
Norveç'e galibiyeti getiren gollerde Erling Haaland ve Leo Ostigard öne çıktı. Haaland mücadelede 2 kez fileleri havalandırırken, Irak'ta Aymen Hüseyin hem takımının tek golünü attı hem de uzatma dakikalarında kendi kalesine gol gönderdi.
HAALAND TARİHE GEÇTİ
Dünya Kupası kariyerindeki ilk maçına çıkan Erling Haaland, Irak karşısında attığı 2 golle önemli bir başarıya imza attı. Yıldız futbolcu, Norveç tarihinde bir Dünya Kupası maçında 2 gol atan ilk oyuncu oldu.
Manchester City forması giyen golcü oyuncu, ayrıca Norveç Milli Takımı ile çıktığı son 11 resmi maçta da gol sevinci yaşayarak dikkat çeken serisini sürdürdü.
İLK MAÇLARIN ADAMI
Haaland, kariyerindeki büyük sahnelere hızlı giriş yapma geleneğini Dünya Kupası'nda da bozmadı. Norveçli yıldız; Bundesliga, Premier Lig, Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası'ndaki ilk maçlarında gol atarak dikkat çeken bir istatistiğe imza attı.
REKORA ORTAK OLDU
Irak karşısında 2 gol atan Haaland, sadece bir maç sonunda Norveç'in Dünya Kupası finallerindeki en golcü oyuncuları arasına girdi. Yıldız futbolcu, 1994 ve 1998 Dünya Kupalarında toplam 2 gol atan Kjetil Rekdal'ın rekoruna ortak oldu.
ALTIN AYAKKABI YARIŞINA HIZLI GİRİŞ
Haaland, Irak karşısındaki performansıyla Altın Ayakkabı yarışında da zirveye ortak oldu. Norveçli golcü, Kylian Mbappe, Kai Havertz, Elijah Just, Yasin Ayari ve Folarin Balogun ile birlikte turnuvada 2 gole ulaşan isimler arasına girdi.
SIRADAKİ RAKİP SENEGAL
Irak galibiyetiyle moral bulan Norveç, grup aşamasındaki ikinci maçında Senegal ile karşılaşacak. Haaland ve takım arkadaşları, bu mücadelede de galibiyet serisini sürdürmek isteyecek.
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|Takımlar
|O
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|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|ABD
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|3
|3
|2
|Avustralya
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|3
|Türkiye
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|4
|Paraguay
|1
|0
|0
|1
|1
|4
|-3
|0
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|Takımlar
|O
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|B
|M
|A
|Y
|Av.
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|1
|Meksika
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|2
|Güney Kore
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|3
|Çekya
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|4
|Güney Afrika
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
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|Takımlar
|O
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|M
|A
|Y
|Av.
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|1
|İsviçre
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|2
|Kanada
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|Katar
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|Bosna Hersek
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İskoçya
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|2
|Fas
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|Brezilya
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|Haiti
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|1
|1
|0
|0
|7
|1
|6
|3
|2
|Fildişi Sahili
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|3
|Ekvador
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|4
|Curacao
|1
|0
|0
|1
|1
|7
|-6
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İsveç
|1
|1
|0
|0
|5
|1
|4
|3
|2
|Japonya
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|3
|Hollanda
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|4
|Tunus
|1
|0
|0
|1
|1
|5
|-4
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Yeni Zelanda
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|2
|İran
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|3
|Belçika
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|Mısır
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Uruguay
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|2
|Suudi Arabistan
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|İspanya
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|4
|Cape Verde
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Norveç
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|3
|3
|2
|Fransa
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|3
|Senegal
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|4
|Irak
|1
|0
|0
|1
|1
|4
|-3
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Arjantin
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|2
|Avusturya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Ürdün
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Cezayir
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Kongo D. Cumhuriyeti
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Portekiz
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Özbekistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hırvatistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|İngiltere
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Gana
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Panama
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0