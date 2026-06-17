Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Norveçli Erling Haaland, Dünya Kupasına rekorla başladı

Norveç'in yıldız golcüsü Erling Haaland, Irak karşısında attığı 2 golle Dünya Kupası'na tarihi bir başlangıç yaptı. Haaland, ilk maçında Norveç'in Dünya Kupası finallerindeki gol rekoruna ortak olurken, Altın Ayakkabı yarışına da hızlı girdi.

calendar 17 Haziran 2026 05:27 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2026 05:34
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Norveçli Erling Haaland, Dünya Kupasına rekorla başladı
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Norveç'in yıldız golcüsü Erling Haaland, 2026 Dünya Kupası'na damga gibi başladı. Irak karşısında attığı gollerle takımının galibiyetinde başrol oynayan Haaland, daha ilk maçında Norveç futbol tarihine geçti.

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2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu'ndaki ilk maçında Norveç ile Irak karşı karşıya geldi. 28 yıl aradan sonra Dünya Kupası sahnesine çıkan Norveç, mücadeleden 4-1'lik galibiyetle ayrılarak turnuvaya etkili bir başlangıç yaptı.

Norveç'e galibiyeti getiren gollerde Erling Haaland ve Leo Ostigard öne çıktı. Haaland mücadelede 2 kez fileleri havalandırırken, Irak'ta Aymen Hüseyin hem takımının tek golünü attı hem de uzatma dakikalarında kendi kalesine gol gönderdi.



HAALAND TARİHE GEÇTİ

Dünya Kupası kariyerindeki ilk maçına çıkan Erling Haaland, Irak karşısında attığı 2 golle önemli bir başarıya imza attı. Yıldız futbolcu, Norveç tarihinde bir Dünya Kupası maçında 2 gol atan ilk oyuncu oldu.

Manchester City forması giyen golcü oyuncu, ayrıca Norveç Milli Takımı ile çıktığı son 11 resmi maçta da gol sevinci yaşayarak dikkat çeken serisini sürdürdü.



İLK MAÇLARIN ADAMI

Haaland, kariyerindeki büyük sahnelere hızlı giriş yapma geleneğini Dünya Kupası'nda da bozmadı. Norveçli yıldız; Bundesliga, Premier Lig, Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası'ndaki ilk maçlarında gol atarak dikkat çeken bir istatistiğe imza attı.

REKORA ORTAK OLDU

Irak karşısında 2 gol atan Haaland, sadece bir maç sonunda Norveç'in Dünya Kupası finallerindeki en golcü oyuncuları arasına girdi. Yıldız futbolcu, 1994 ve 1998 Dünya Kupalarında toplam 2 gol atan Kjetil Rekdal'ın rekoruna ortak oldu.

ALTIN AYAKKABI YARIŞINA HIZLI GİRİŞ

Haaland, Irak karşısındaki performansıyla Altın Ayakkabı yarışında da zirveye ortak oldu. Norveçli golcü, Kylian Mbappe, Kai Havertz, Elijah Just, Yasin Ayari ve Folarin Balogun ile birlikte turnuvada 2 gole ulaşan isimler arasına girdi.

SIRADAKİ RAKİP SENEGAL

Irak galibiyetiyle moral bulan Norveç, grup aşamasındaki ikinci maçında Senegal ile karşılaşacak. Haaland ve takım arkadaşları, bu mücadelede de galibiyet serisini sürdürmek isteyecek.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD11004133
2Avustralya11002023
3Türkiye100102-20
4Paraguay100114-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika11002023
2Güney Kore11002113
3Çekya100112-10
4Güney Afrika100102-20
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre10101101
2Kanada10101101
3Katar10101101
4Bosna Hersek10101101
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İskoçya11001013
2Fas10101101
3Brezilya10101101
4Haiti100101-10
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya11007163
2Fildişi Sahili11001013
3Ekvador100101-10
4Curacao100117-60
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsveç11005143
2Japonya10102201
3Hollanda10102201
4Tunus100115-40
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Yeni Zelanda10102201
2İran10102201
3Belçika10101101
4Mısır10101101
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Uruguay10101101
2Suudi Arabistan10101101
3İspanya10100001
4Cape Verde10100001
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Norveç11004133
2Fransa11003123
3Senegal100113-20
4Irak100114-30
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin11002023
2Avusturya00000000
3Ürdün00000000
4Cezayir100102-20
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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