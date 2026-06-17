Norveçli Erling Haaland, Dünya Kupasına rekorla başladı

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NORVEÇ'TEN RAHAT GALİBİYET

HAALAND TARİHE GEÇTİ

İLK MAÇLARIN ADAMI

REKORA ORTAK OLDU

ALTIN AYAKKABI YARIŞINA HIZLI GİRİŞ

SIRADAKİ RAKİP SENEGAL

Norveç'in yıldız golcüsü Erling Haaland, 2026 Dünya Kupası'na damga gibi başladı. Irak karşısında attığı gollerle takımının galibiyetinde başrol oynayan Haaland, daha ilk maçında Norveç futbol tarihine geçti.2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu'ndaki ilk maçında Norveç ile Irak karşı karşıya geldi. 28 yıl aradan sonra Dünya Kupası sahnesine çıkan Norveç, mücadeleden 4-1'lik galibiyetle ayrılarak turnuvaya etkili bir başlangıç yaptı.Norveç'e galibiyeti getiren gollerde Erling Haaland ve Leo Ostigard öne çıktı. Haaland mücadelede 2 kez fileleri havalandırırken, Irak'ta Aymen Hüseyin hem takımının tek golünü attı hem de uzatma dakikalarında kendi kalesine gol gönderdi.Dünya Kupası kariyerindeki ilk maçına çıkan Erling Haaland, Irak karşısında attığı 2 golle önemli bir başarıya imza attı. Yıldız futbolcu, Norveç tarihinde bir Dünya Kupası maçında 2 gol atan ilk oyuncu oldu.Manchester City forması giyen golcü oyuncu, ayrıca Norveç Milli Takımı ile çıktığı son 11 resmi maçta da gol sevinci yaşayarak dikkat çeken serisini sürdürdü.Haaland, kariyerindeki büyük sahnelere hızlı giriş yapma geleneğini Dünya Kupası'nda da bozmadı. Norveçli yıldız; Bundesliga, Premier Lig, Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası'ndaki ilk maçlarında gol atarak dikkat çeken bir istatistiğe imza attı.Irak karşısında 2 gol atan Haaland, sadece bir maç sonunda Norveç'in Dünya Kupası finallerindeki en golcü oyuncuları arasına girdi. Yıldız futbolcu, 1994 ve 1998 Dünya Kupalarında toplam 2 gol atan Kjetil Rekdal'ın rekoruna ortak oldu.Haaland, Irak karşısındaki performansıyla Altın Ayakkabı yarışında da zirveye ortak oldu. Norveçli golcü, Kylian Mbappe, Kai Havertz, Elijah Just, Yasin Ayari ve Folarin Balogun ile birlikte turnuvada 2 gole ulaşan isimler arasına girdi.Irak galibiyetiyle moral bulan Norveç, grup aşamasındaki ikinci maçında Senegal ile karşılaşacak. Haaland ve takım arkadaşları, bu mücadelede de galibiyet serisini sürdürmek isteyecek.