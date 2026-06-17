Lionel Messi, Dünya Kupası'nın tarihine geçti!
Arjantin'in yıldızı Lionel Messi, Cezayir karşısında attığı gollerle Dünya Kupası tarihindeki gol sayısını 16'ya çıkardı ve Miroslav Klose'nin rekoruna ortak oldu. Messi, 1 gol daha atması halinde zirvenin tek sahibi olacak.
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Cezayir karşısında sahaya çıkan Messi, 6 farklı Dünya Kupası'nda forma giyen ilk futbolcu olarak tarihe geçti. Kansas'ta oynanan mücadelede yıldızlaşan Arjantinli oyuncu, attığı gollerle turnuva tarihindeki gol sayısını 16'ya yükseltti.
KLOSE'NİN REKORUNA ORTAK OLDU
Lionel Messi, 16 gole ulaşarak Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu unvanını Alman efsane Miroslav Klose ile paylaşmaya başladı. Tecrübeli futbolcu, 1 gol daha atması halinde bu alanda zirvenin tek sahibi olacak.
ZİRVE YARIŞINDA YALNIZ DEĞİL
Dünya Kupası tarihinde en fazla maça çıkan oyuncu unvanını 27 karşılaşmayla geliştiren Messi'yi gol krallığı yarışında Kylian Mbappe takip ediyor. Fransa'nın yıldızı, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Senegal'e 2 gol atarak toplam gol sayısını 14'e yükseltti.
MBAPPE TAKİPTE
Turnuva boyunca atacağı gollerle Messi'yi geçmeyi hedefleyen Mbappe, Dünya Kupası gol krallığı yarışında zirveye en yakın isimlerden biri olarak dikkat çekiyor.
RONALDO, KANE VE NEYMAR DA LİSTEDE
Messi ve Mbappe'nin ardından Dünya Kupası'ndaki en golcü aktif futbolcular arasında Cristiano Ronaldo, Harry Kane ve Neymar yer alıyor. Üç yıldız oyuncunun da turnuva tarihinde 8'er golü bulunuyor.
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|ABD
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|3
|3
|2
|Avustralya
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|3
|Türkiye
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|4
|Paraguay
|1
|0
|0
|1
|1
|4
|-3
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Meksika
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|2
|Güney Kore
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|3
|Çekya
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|4
|Güney Afrika
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İsviçre
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|2
|Kanada
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|Katar
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|Bosna Hersek
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İskoçya
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|2
|Fas
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|Brezilya
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|Haiti
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|1
|1
|0
|0
|7
|1
|6
|3
|2
|Fildişi Sahili
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|3
|Ekvador
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|4
|Curacao
|1
|0
|0
|1
|1
|7
|-6
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İsveç
|1
|1
|0
|0
|5
|1
|4
|3
|2
|Japonya
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|3
|Hollanda
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|4
|Tunus
|1
|0
|0
|1
|1
|5
|-4
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Yeni Zelanda
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|2
|İran
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|3
|Belçika
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|Mısır
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Uruguay
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|2
|Suudi Arabistan
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|İspanya
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|4
|Cape Verde
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Norveç
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|3
|3
|2
|Fransa
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|3
|Senegal
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|4
|Irak
|1
|0
|0
|1
|1
|4
|-3
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Arjantin
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|3
|2
|Avusturya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Ürdün
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Cezayir
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Kongo D. Cumhuriyeti
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Portekiz
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Özbekistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hırvatistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|İngiltere
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Gana
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Panama
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0