Lionel Messi, Dünya Kupası'nın tarihine geçti!

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6 FARKLI DÜNYA KUPASI'NDA FORMA GİYEN İLK OYUNCU

KLOSE'NİN REKORUNA ORTAK OLDU

ZİRVE YARIŞINDA YALNIZ DEĞİL

MBAPPE TAKİPTE

RONALDO, KANE VE NEYMAR DA LİSTEDE

2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu'ndaki ilk maçta Cezayir'i 3-0 mağlup eden Arjantin'de Lionel Messi, tarihi bir başarıya daha imza attı. Yıldız futbolcu, attığı gollerle Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan iki oyuncusundan biri oldu.Cezayir karşısında sahaya çıkan Messi, 6 farklı Dünya Kupası'nda forma giyen ilk futbolcu olarak tarihe geçti. Kansas'ta oynanan mücadelede yıldızlaşan Arjantinli oyuncu, attığı gollerle turnuva tarihindeki gol sayısını 16'ya yükseltti.Lionel Messi, 16 gole ulaşarak Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu unvanını Alman efsane Miroslav Klose ile paylaşmaya başladı. Tecrübeli futbolcu, 1 gol daha atması halinde bu alanda zirvenin tek sahibi olacak.Dünya Kupası tarihinde en fazla maça çıkan oyuncu unvanını 27 karşılaşmayla geliştiren Messi'yi gol krallığı yarışında Kylian Mbappe takip ediyor. Fransa'nın yıldızı, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Senegal'e 2 gol atarak toplam gol sayısını 14'e yükseltti.Turnuva boyunca atacağı gollerle Messi'yi geçmeyi hedefleyen Mbappe, Dünya Kupası gol krallığı yarışında zirveye en yakın isimlerden biri olarak dikkat çekiyor.Messi ve Mbappe'nin ardından Dünya Kupası'ndaki en golcü aktif futbolcular arasında Cristiano Ronaldo, Harry Kane ve Neymar yer alıyor. Üç yıldız oyuncunun da turnuva tarihinde 8'er golü bulunuyor.