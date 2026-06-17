Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Lionel Messi, Dünya Kupası'nın tarihine geçti!

Arjantin'in yıldızı Lionel Messi, Cezayir karşısında attığı gollerle Dünya Kupası tarihindeki gol sayısını 16'ya çıkardı ve Miroslav Klose'nin rekoruna ortak oldu. Messi, 1 gol daha atması halinde zirvenin tek sahibi olacak.

calendar 17 Haziran 2026 06:35
Haber: AA, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Lionel Messi, Dünya Kupası'nın tarihine geçti!
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2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu'ndaki ilk maçta Cezayir'i 3-0 mağlup eden Arjantin'de Lionel Messi, tarihi bir başarıya daha imza attı. Yıldız futbolcu, attığı gollerle Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan iki oyuncusundan biri oldu.

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Cezayir karşısında sahaya çıkan Messi, 6 farklı Dünya Kupası'nda forma giyen ilk futbolcu olarak tarihe geçti. Kansas'ta oynanan mücadelede yıldızlaşan Arjantinli oyuncu, attığı gollerle turnuva tarihindeki gol sayısını 16'ya yükseltti.

KLOSE'NİN REKORUNA ORTAK OLDU

Lionel Messi, 16 gole ulaşarak Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu unvanını Alman efsane Miroslav Klose ile paylaşmaya başladı. Tecrübeli futbolcu, 1 gol daha atması halinde bu alanda zirvenin tek sahibi olacak.



ZİRVE YARIŞINDA YALNIZ DEĞİL

Dünya Kupası tarihinde en fazla maça çıkan oyuncu unvanını 27 karşılaşmayla geliştiren Messi'yi gol krallığı yarışında Kylian Mbappe takip ediyor. Fransa'nın yıldızı, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Senegal'e 2 gol atarak toplam gol sayısını 14'e yükseltti.

MBAPPE TAKİPTE

Turnuva boyunca atacağı gollerle Messi'yi geçmeyi hedefleyen Mbappe, Dünya Kupası gol krallığı yarışında zirveye en yakın isimlerden biri olarak dikkat çekiyor.

RONALDO, KANE VE NEYMAR DA LİSTEDE

Messi ve Mbappe'nin ardından Dünya Kupası'ndaki en golcü aktif futbolcular arasında Cristiano Ronaldo, Harry Kane ve Neymar yer alıyor. Üç yıldız oyuncunun da turnuva tarihinde 8'er golü bulunuyor.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD11004133
2Avustralya11002023
3Türkiye100102-20
4Paraguay100114-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika11002023
2Güney Kore11002113
3Çekya100112-10
4Güney Afrika100102-20
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre10101101
2Kanada10101101
3Katar10101101
4Bosna Hersek10101101
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İskoçya11001013
2Fas10101101
3Brezilya10101101
4Haiti100101-10
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya11007163
2Fildişi Sahili11001013
3Ekvador100101-10
4Curacao100117-60
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsveç11005143
2Japonya10102201
3Hollanda10102201
4Tunus100115-40
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Yeni Zelanda10102201
2İran10102201
3Belçika10101101
4Mısır10101101
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Uruguay10101101
2Suudi Arabistan10101101
3İspanya10100001
4Cape Verde10100001
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Norveç11004133
2Fransa11003123
3Senegal100113-20
4Irak100114-30
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin11003033
2Avusturya00000000
3Ürdün00000000
4Cezayir100103-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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