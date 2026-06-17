Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Messi hat-trick yaptı, Arjantin Dünya Kupası'na şovla başladı

Arjantin, 2026 Dünya Kupası J Grubu'ndaki ilk maçında Cezayir'i 3-0 mağlup ederek turnuvaya görkemli başladı. Hat-trick yapan Lionel Messi, Dünya Kupası tarihindeki gol sayısını 16'ya çıkararak Miroslav Klose'nin rekoruna ortak oldu.

calendar 17 Haziran 2026 06:00 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2026 06:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Messi hat-trick yaptı, Arjantin Dünya Kupası'na şovla başladı
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2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu'nda Arjantin ile Cezayir karşı karşıya geldi. Turnuvaya galibiyetle başlamak isteyen Tangocular, Lionel Messi'nin yıldızlaştığı maçta Cezayir'i 3-0 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla MESSİ SAHNEYE ÇIKTI

Karşılaşmaya hızlı başlayan iki takımın da ilk dakikalarda bulduğu goller ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Arjantin'de 6. dakikada Messi'nin, Cezayir'de ise 8. dakikada Chaibi'nin golü geçerlilik kazanmadı.

Mücadelenin 17. dakikasında Rodrigo de Paul'un pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Lionel Messi, harika bir vuruşla Arjantin'i 1-0 öne geçirdi.

İLK YARI ARJANTİN'İN ÜSTÜNLÜĞÜYLE BİTTİ

İlk yarının kalan bölümünde Arjantin topa daha fazla sahip olan taraf oldu. Cezayir ise hızlı ataklarla etkili olmaya çalıştı. 40. dakikada Bentaleb'in vuruşunda kaleci Martinez gole izin vermedi.

İlk 45 dakika Arjantin'in 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

MESSİ'DEN TARİHİ GECE

İkinci yarıya da etkili başlayan Arjantin, 60. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Kaleciden seken topu iyi takip eden Lionel Messi, skoru 2-0'a getirdi. Bu gol, yıldız oyuncunun Dünya Kupası tarihindeki 15. golü oldu.

dakikada bir kez daha sahneye çıkan Messi, hat-trick yaparak Arjantin'i 3-0 öne geçirdi. Bu golle birlikte Messi, Dünya Kupası tarihindeki gol sayısını 16'ya yükseltti ve Miroslav Klose'nin rekoruna ortak oldu.

ALKIŞLARLA OYUNDAN ÇIKTI

Maça damga vuran Lionel Messi, 80. dakikada yerini Nico Paz'a bıraktı. Tecrübeli yıldız, oyundan çıkarken tribünlerden büyük alkış aldı.

Kalan dakikalarda Cezayir'in çabaları sonucu değiştirmedi ve Arjantin, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Cezayir'i 3-0 mağlup ederek J Grubu'na görkemli bir başlangıç yaptı.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD11004133
2Avustralya11002023
3Türkiye100102-20
4Paraguay100114-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika11002023
2Güney Kore11002113
3Çekya100112-10
4Güney Afrika100102-20
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre10101101
2Kanada10101101
3Katar10101101
4Bosna Hersek10101101
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İskoçya11001013
2Fas10101101
3Brezilya10101101
4Haiti100101-10
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya11007163
2Fildişi Sahili11001013
3Ekvador100101-10
4Curacao100117-60
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsveç11005143
2Japonya10102201
3Hollanda10102201
4Tunus100115-40
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Yeni Zelanda10102201
2İran10102201
3Belçika10101101
4Mısır10101101
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Uruguay10101101
2Suudi Arabistan10101101
3İspanya10100001
4Cape Verde10100001
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Norveç11004133
2Fransa11003123
3Senegal100113-20
4Irak100114-30
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin11003033
2Avusturya00000000
3Ürdün00000000
4Cezayir100103-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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