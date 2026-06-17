Messi hat-trick yaptı, Arjantin Dünya Kupası'na şovla başladı
Arjantin, 2026 Dünya Kupası J Grubu'ndaki ilk maçında Cezayir'i 3-0 mağlup ederek turnuvaya görkemli başladı. Hat-trick yapan Lionel Messi, Dünya Kupası tarihindeki gol sayısını 16'ya çıkararak Miroslav Klose'nin rekoruna ortak oldu.
Karşılaşmaya hızlı başlayan iki takımın da ilk dakikalarda bulduğu goller ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Arjantin'de 6. dakikada Messi'nin, Cezayir'de ise 8. dakikada Chaibi'nin golü geçerlilik kazanmadı.
Mücadelenin 17. dakikasında Rodrigo de Paul'un pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Lionel Messi, harika bir vuruşla Arjantin'i 1-0 öne geçirdi.
İLK YARI ARJANTİN'İN ÜSTÜNLÜĞÜYLE BİTTİ
İlk yarının kalan bölümünde Arjantin topa daha fazla sahip olan taraf oldu. Cezayir ise hızlı ataklarla etkili olmaya çalıştı. 40. dakikada Bentaleb'in vuruşunda kaleci Martinez gole izin vermedi.
İlk 45 dakika Arjantin'in 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
MESSİ'DEN TARİHİ GECE
İkinci yarıya da etkili başlayan Arjantin, 60. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Kaleciden seken topu iyi takip eden Lionel Messi, skoru 2-0'a getirdi. Bu gol, yıldız oyuncunun Dünya Kupası tarihindeki 15. golü oldu.
dakikada bir kez daha sahneye çıkan Messi, hat-trick yaparak Arjantin'i 3-0 öne geçirdi. Bu golle birlikte Messi, Dünya Kupası tarihindeki gol sayısını 16'ya yükseltti ve Miroslav Klose'nin rekoruna ortak oldu.
ALKIŞLARLA OYUNDAN ÇIKTI
Maça damga vuran Lionel Messi, 80. dakikada yerini Nico Paz'a bıraktı. Tecrübeli yıldız, oyundan çıkarken tribünlerden büyük alkış aldı.
Kalan dakikalarda Cezayir'in çabaları sonucu değiştirmedi ve Arjantin, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Cezayir'i 3-0 mağlup ederek J Grubu'na görkemli bir başlangıç yaptı.
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|Avustralya
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|Paraguay
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|Haiti
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|7
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|6
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|Fildişi Sahili
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|3
|Ekvador
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|Curacao
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|İsveç
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|3
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|Japonya
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|2
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|Hollanda
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|2
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|4
|Tunus
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|1
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|Takımlar
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|Av.
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|1
|Yeni Zelanda
|1
|0
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|0
|2
|2
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|1
|2
|İran
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|0
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|2
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|3
|Belçika
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|0
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|1
|1
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|1
|4
|Mısır
|1
|0
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|1
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|1
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|Takımlar
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|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Uruguay
|1
|0
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|0
|1
|1
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|1
|2
|Suudi Arabistan
|1
|0
|1
|0
|1
|1
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|1
|3
|İspanya
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|0
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|4
|Cape Verde
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|Takımlar
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|A
|Y
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|1
|Norveç
|1
|1
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|4
|1
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|3
|2
|Fransa
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|1
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|3
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|3
|Senegal
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|1
|3
|-2
|0
|4
|Irak
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|0
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|1
|4
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|Av.
|P
|1
|Arjantin
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|3
|2
|Avusturya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Ürdün
|0
|0
|0
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|0
|0
|0
|4
|Cezayir
|1
|0
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|0
|3
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|Takımlar
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|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|0
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|0
|2
|Kongo D. Cumhuriyeti
|0
|0
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|0
|0
|0
|3
|Portekiz
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Özbekistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
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|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hırvatistan
|0
|0
|0
|0
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|0
|0
|0
|2
|İngiltere
|0
|0
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|0
|0
|0
|0
|3
|Gana
|0
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|4
|Panama
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