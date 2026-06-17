Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Mbappe, Fransa tarihinin en golcü oyuncusu oldu!

Fransa'nın yıldızı Kylian Mbappe, Senegal karşısında attığı 2 golle Olivier Giroud'u geride bırakarak milli takım tarihinin en golcü oyuncusu oldu. 27 yaşındaki futbolcu, Dünya Kupası'na tarihi bir başlangıç yaptı.

calendar 17 Haziran 2026 05:46
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Mbappe, Fransa tarihinin en golcü oyuncusu oldu!
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Fransa Milli Takımı'nın yıldızı Kylian Mbappe, 2026 Dünya Kupası'na tarihi bir başlangıç yaptı. Senegal karşısında attığı 2 golle Olivier Giroud'u geride bırakan 27 yaşındaki futbolcu, Fransa Milli Takımı tarihinin en golcü oyuncusu oldu.

Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla MBAPPE TARİHE GEÇTİ

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa, turnuvadaki ilk maçında Senegal ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye damga vuran isim ise Kylian Mbappe oldu.

Yıldız futbolcu, Senegal ağlarına gönderdiği ilk golle Olivier Giroud'un rekorunu yakaladı. Maçın son bölümünde uzaktan kaydettiği golle ise Giroud'u geride bırakarak Fransa Milli Takımı'nın tüm zamanların en golcü oyuncusu unvanını tek başına aldı.

GIROUD'U YAKALADI VE GEÇTİ

Uzun süre Fransa Milli Takımı'nın en golcü oyuncusu konumunda bulunan Olivier Giroud, rekoru Mbappe'ye devretti. Daha önce Thierry Henry'yi geride bırakan Giroud, Fransa futbol tarihindeki zirve yarışında yerini 27 yaşındaki yıldız futbolcuya bıraktı.

Mbappe, Senegal karşısındaki performansıyla yalnızca Fransa adına değil, Dünya Kupası tarihi açısından da dikkat çeken bir başarıya imza attı.



DÜNYA KUPASI'NDA REKORA KOŞUYOR

Kylian Mbappe, Dünya Kupası sahnesindeki gol sayısını da artırmaya devam ediyor. Fransız yıldız, turnuva tarihinde en çok gol atan oyuncular listesinde üst sıralara tırmanırken, Pele, Just Fontaine ve Lionel Messi gibi efsaneleri geride bıraktı.

Mbappe, Dünya Kupası golleriyle Gerd Müller seviyesine ulaşırken, önünde yalnızca Ronaldo ve Miroslav Klose kaldı. Fransız yıldızın bu turnuvada zirveye çıkma ihtimali oldukça güçlü görünüyor.

BÜYÜK MAÇLARIN ADAMI

Mbappe'nin milli takım kariyerindeki yükselişi, özellikle büyük turnuvalarda attığı gollerle dikkat çekiyor. 2018 Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşayan yıldız oyuncu, 2022 Dünya Kupası finalinde de Arjantin'e karşı attığı gollerle tarihe geçmişti.

Fransız futbolcu, Dünya Kupası finallerinde üst üste gol atan nadir isimlerden biri olurken, milli takım formasıyla her geçen yıl rekorlarını geliştirmeyi sürdürüyor.

HENRY VE GIROUD'DAN SONRA YENİ ZİRVE

Fransa Milli Takımı'nda gol krallığı rekoru uzun yıllar Michel Platini, Thierry Henry ve Olivier Giroud gibi efsane isimlerin elinde kalmıştı. Mbappe ise henüz 27 yaşında bu isimleri geride bırakarak ülke futbolunda yeni bir dönemin kapısını açtı.

Fransız yıldız, 2025 yılında Thierry Henry'yi geçerek Giroud'un ardından ikinci sıraya yükselmişti. Senegal karşısında attığı 2 golle önce Giroud'u yakalayan Mbappe, ardından attığı golle rekorun tek sahibi oldu.

FRANSA'NIN YENİ REKOR SAHİBİ

Kylian Mbappe, Fransa Milli Takımı'ndaki gol ortalamasıyla da dikkat çekiyor. Maç başına yakaladığı yüksek gol oranıyla ülke tarihinin en etkili hücumcuları arasına giren yıldız futbolcu, hem bugünün hem de geleceğin rekorlarını zorlamaya devam ediyor.

Senegal karşısındaki tarihi performansın ardından Mbappe, artık Fransa Milli Takımı tarihinin en golcü oyuncusu olarak adını zirveye yazdırdı.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD11004133
2Avustralya11002023
3Türkiye100102-20
4Paraguay100114-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika11002023
2Güney Kore11002113
3Çekya100112-10
4Güney Afrika100102-20
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre10101101
2Kanada10101101
3Katar10101101
4Bosna Hersek10101101
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İskoçya11001013
2Fas10101101
3Brezilya10101101
4Haiti100101-10
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya11007163
2Fildişi Sahili11001013
3Ekvador100101-10
4Curacao100117-60
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsveç11005143
2Japonya10102201
3Hollanda10102201
4Tunus100115-40
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Yeni Zelanda10102201
2İran10102201
3Belçika10101101
4Mısır10101101
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Uruguay10101101
2Suudi Arabistan10101101
3İspanya10100001
4Cape Verde10100001
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Norveç11004133
2Fransa11003123
3Senegal100113-20
4Irak100114-30
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin11003033
2Avusturya00000000
3Ürdün00000000
4Cezayir100103-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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