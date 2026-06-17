Mbappe, Fransa tarihinin en golcü oyuncusu oldu!

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MBAPPE TARİHE GEÇTİ

GIROUD'U YAKALADI VE GEÇTİ

DÜNYA KUPASI'NDA REKORA KOŞUYOR

BÜYÜK MAÇLARIN ADAMI

HENRY VE GIROUD'DAN SONRA YENİ ZİRVE

FRANSA'NIN YENİ REKOR SAHİBİ

Fransa Milli Takımı'nın yıldızı Kylian Mbappe, 2026 Dünya Kupası'na tarihi bir başlangıç yaptı. Senegal karşısında attığı 2 golle Olivier Giroud'u geride bırakan 27 yaşındaki futbolcu, Fransa Milli Takımı tarihinin en golcü oyuncusu oldu.2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa, turnuvadaki ilk maçında Senegal ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye damga vuran isim ise Kylian Mbappe oldu.Yıldız futbolcu, Senegal ağlarına gönderdiği ilk golle Olivier Giroud'un rekorunu yakaladı. Maçın son bölümünde uzaktan kaydettiği golle ise Giroud'u geride bırakarak Fransa Milli Takımı'nın tüm zamanların en golcü oyuncusu unvanını tek başına aldı.Uzun süre Fransa Milli Takımı'nın en golcü oyuncusu konumunda bulunan Olivier Giroud, rekoru Mbappe'ye devretti. Daha önce Thierry Henry'yi geride bırakan Giroud, Fransa futbol tarihindeki zirve yarışında yerini 27 yaşındaki yıldız futbolcuya bıraktı.Mbappe, Senegal karşısındaki performansıyla yalnızca Fransa adına değil, Dünya Kupası tarihi açısından da dikkat çeken bir başarıya imza attı.Kylian Mbappe, Dünya Kupası sahnesindeki gol sayısını da artırmaya devam ediyor. Fransız yıldız, turnuva tarihinde en çok gol atan oyuncular listesinde üst sıralara tırmanırken, Pele, Just Fontaine ve Lionel Messi gibi efsaneleri geride bıraktı.Mbappe, Dünya Kupası golleriyle Gerd Müller seviyesine ulaşırken, önünde yalnızca Ronaldo ve Miroslav Klose kaldı. Fransız yıldızın bu turnuvada zirveye çıkma ihtimali oldukça güçlü görünüyor.Mbappe'nin milli takım kariyerindeki yükselişi, özellikle büyük turnuvalarda attığı gollerle dikkat çekiyor. 2018 Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşayan yıldız oyuncu, 2022 Dünya Kupası finalinde de Arjantin'e karşı attığı gollerle tarihe geçmişti.Fransız futbolcu, Dünya Kupası finallerinde üst üste gol atan nadir isimlerden biri olurken, milli takım formasıyla her geçen yıl rekorlarını geliştirmeyi sürdürüyor.Fransa Milli Takımı'nda gol krallığı rekoru uzun yıllar Michel Platini, Thierry Henry ve Olivier Giroud gibi efsane isimlerin elinde kalmıştı. Mbappe ise henüz 27 yaşında bu isimleri geride bırakarak ülke futbolunda yeni bir dönemin kapısını açtı.Fransız yıldız, 2025 yılında Thierry Henry'yi geçerek Giroud'un ardından ikinci sıraya yükselmişti. Senegal karşısında attığı 2 golle önce Giroud'u yakalayan Mbappe, ardından attığı golle rekorun tek sahibi oldu.Kylian Mbappe, Fransa Milli Takımı'ndaki gol ortalamasıyla da dikkat çekiyor. Maç başına yakaladığı yüksek gol oranıyla ülke tarihinin en etkili hücumcuları arasına giren yıldız futbolcu, hem bugünün hem de geleceğin rekorlarını zorlamaya devam ediyor.Senegal karşısındaki tarihi performansın ardından Mbappe, artık Fransa Milli Takımı tarihinin en golcü oyuncusu olarak adını zirveye yazdırdı.