Portekiz'de Fernandes'ten duygusal Dünya Kupası sözleri
Portekiz Teknik Direktörü Roberto Martinez, Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçı öncesi rakiplerine saygı duyduklarını belirterek, kendilerini duygusal yoğunluğu yüksek ve zorlu bir karşılaşmanın beklediğini söyledi. Bruno Fernandes ise milli formayla sahaya çıkmanın heyecanını hala ilk günkü gibi yaşadığını ifade etti.
Houston Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Martinez, rakiplerine büyük saygı duyduklarını belirtti.
Martinez, "Kongo'ya karşı hepimizin çok büyük bir saygı duyması gerekiyor. Teknik direktörleriyle birlikte çok fazla maça çıktılar, sanırım 48 maç oldu. Bu durum milli takımlar düzeyinde çok iyi bir çalışma dönemine işaret eder. Kamerun'u, Nijerya'yı saf dışı bırakmış bir takımdan bahsediyoruz." dedi.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin taktiksel olarak esnek bir takım olduğunu vurgulayan Martinez, rakiplerinin yalnızca savunmada bekleyen bir ekip olmadığını ifade etti.
RUBEN DIAS'IN DURUMU
Roberto Martinez, savunma oyuncusu Ruben Dias'ın sakatlığıyla ilgili de konuştu. Deneyimli teknik adam, oyuncunun maç için tam olarak hazır olmadığını belirtti.
Martinez, "Yarınki maç için yüzde 100 hazır olmama durumu var. Şu an maç için tam olarak elverişli değil. Risk almanın zamanı değil. Şu anda bireysel olarak çalışıyor ve bence toparlanma sürecine devam etmesi en mantıklısı." ifadelerini kullandı.
"EN ÖNEMLİ ŞEY DÜNYA KUPASI"
Dünya Kupası sonrası görevinden ayrılacağı yönündeki haberlerle ilgili konuşan Martinez, odaklarının tamamen turnuva olduğunu söyledi.
İspanyol çalıştırıcı, "Uluslar Ligi'ni kazandıktan ve 40 maç geride kaldıktan sonra odak noktamız hala aynı. En önemli şey Dünya Kupası. Benim sözleşmem Dünya Kupası'ndan sonra bitiyor. Dolayısıyla bu bir haber değil, bu sadece bir gerçek." dedi.
SU MOLASI AÇIKLAMASI
Martinez, çatısı ve klima sistemi olan statlarda bile su molası verilmesiyle ilgili değerlendirmede bulundu. Tecrübeli teknik adam, bu uygulamanın oyunun gidişatını etkilediğini ifade etti.
Martinez, "Bu durum oyunu değiştiriyor. Eğer su molalarına ihtiyacımız varsa, ki kesinlikle var, çünkü çok zorlayıcı stadyumlarda maçlar oynanıyor. Bu molaların turnuvadaki tüm maçlarda standart olarak uygulanması gerekir." diye konuştu.
Su molalarının teknik direktörler açısından oyun içi müdahale imkanı sağladığını belirten Martinez, bu durumun taktiksel esneklik açısından önemli olduğunu söyledi.
"ZOR BİR MAÇ BİZİ BEKLİYOR"
Turnuvada kolay maç olmadığını dile getiren Martinez, Katar ve Yeşil Burun Adaları gibi takımların bunu gösterdiğini belirtti. Roberto Martinez, "Duygusal yoğunluğu yüksek, zor bir maç bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.
FERNANDES: "SANKİ İLK MAÇIMMIŞ GİBİ HİSSEDİYORUM"
Portekizli yıldız Bruno Fernandes de basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Deneyimli futbolcu, milli takım formasıyla sahaya çıkmanın kendisi için hala büyük bir heyecan olduğunu söyledi.
Fernandes, "Sanki ilk maçımmış gibi hissediyorum. Şu an burada olduğum için bile heyecanlıyım. Yarın da heyecanlı olacağım." dedi.
"BÜYÜK BİR SORUMLULUK TAŞIYORUZ"
Bruno Fernandes, Portekiz Milli Takımı'nın büyük yeteneklere sahip olduğunu ve bu nedenle üzerlerinde önemli bir sorumluluk bulunduğunu ifade etti. Rakiplerinin dünya sıralamasındaki yerinin belirleyici olmadığını söyleyen Fernandes, "Bu tarz turnuvalarda sıralamanın pek bir önemi yoktur. Kongo çok yetenekli bir takım, oyuncularının çoğunluğu büyük liglerde oynuyor." açıklamasında bulundu.
"ÇOCUKLARIN HAYALİNİ TEMSİL EDİYORUZ"
Milli forma heyecanını çocukluk anılarıyla anlatan Fernandes, Portekiz'i destekleyen genç taraftarların hayallerini sahada temsil ettiklerini söyledi.
Fernandes, "Portekiz'de bizi izleyecek binlerce erkek ve kız çocuğunun hayalini temsil ediyoruz. Tıpkı zamanında benim de o çocuk olduğum gibi." ifadelerini kullandı.
Deneyimli futbolcu, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin birebirde kaliteli, hızlı hücumları olan ve ani ataklarda etkili bir takım olduğunu belirterek kendilerini zor bir karşılaşmanın beklediğini sözlerine ekledi.
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|Tunus
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|Belçika
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|Mısır
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|Suudi Arabistan
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|3
|İspanya
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|Cape Verde
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|Takımlar
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|Y
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|Norveç
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|Fransa
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|3
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|Irak
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|2
|Avusturya
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|3
|Ürdün
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|Cezayir
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|Portekiz
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|Özbekistan
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|Y
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|1
|Hırvatistan
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|2
|İngiltere
|0
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|Gana
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|Panama
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