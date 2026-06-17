Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Portekiz'de Fernandes'ten duygusal Dünya Kupası sözleri

Portekiz Teknik Direktörü Roberto Martinez, Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçı öncesi rakiplerine saygı duyduklarını belirterek, kendilerini duygusal yoğunluğu yüksek ve zorlu bir karşılaşmanın beklediğini söyledi. Bruno Fernandes ise milli formayla sahaya çıkmanın heyecanını hala ilk günkü gibi yaşadığını ifade etti.

calendar 17 Haziran 2026 04:47
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
SPORX AI BAKIŞI
Portekiz'de Fernandes'ten duygusal Dünya Kupası sözleri
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News
Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez, 2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nda Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynayacakları karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. İspanyol teknik adam, kendilerini duygusal yoğunluğu yüksek ve zor bir maçın beklediğini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "KONGO'YA SAYGI DUYMALIYIZ"

Houston Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Martinez, rakiplerine büyük saygı duyduklarını belirtti.

Martinez, "Kongo'ya karşı hepimizin çok büyük bir saygı duyması gerekiyor. Teknik direktörleriyle birlikte çok fazla maça çıktılar, sanırım 48 maç oldu. Bu durum milli takımlar düzeyinde çok iyi bir çalışma dönemine işaret eder. Kamerun'u, Nijerya'yı saf dışı bırakmış bir takımdan bahsediyoruz." dedi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin taktiksel olarak esnek bir takım olduğunu vurgulayan Martinez, rakiplerinin yalnızca savunmada bekleyen bir ekip olmadığını ifade etti.

RUBEN DIAS'IN DURUMU

Roberto Martinez, savunma oyuncusu Ruben Dias'ın sakatlığıyla ilgili de konuştu. Deneyimli teknik adam, oyuncunun maç için tam olarak hazır olmadığını belirtti.

Martinez, "Yarınki maç için yüzde 100 hazır olmama durumu var. Şu an maç için tam olarak elverişli değil. Risk almanın zamanı değil. Şu anda bireysel olarak çalışıyor ve bence toparlanma sürecine devam etmesi en mantıklısı." ifadelerini kullandı.

"EN ÖNEMLİ ŞEY DÜNYA KUPASI"

Dünya Kupası sonrası görevinden ayrılacağı yönündeki haberlerle ilgili konuşan Martinez, odaklarının tamamen turnuva olduğunu söyledi.

İspanyol çalıştırıcı, "Uluslar Ligi'ni kazandıktan ve 40 maç geride kaldıktan sonra odak noktamız hala aynı. En önemli şey Dünya Kupası. Benim sözleşmem Dünya Kupası'ndan sonra bitiyor. Dolayısıyla bu bir haber değil, bu sadece bir gerçek." dedi.

SU MOLASI AÇIKLAMASI

Martinez, çatısı ve klima sistemi olan statlarda bile su molası verilmesiyle ilgili değerlendirmede bulundu. Tecrübeli teknik adam, bu uygulamanın oyunun gidişatını etkilediğini ifade etti.

Martinez, "Bu durum oyunu değiştiriyor. Eğer su molalarına ihtiyacımız varsa, ki kesinlikle var, çünkü çok zorlayıcı stadyumlarda maçlar oynanıyor. Bu molaların turnuvadaki tüm maçlarda standart olarak uygulanması gerekir." diye konuştu.

Su molalarının teknik direktörler açısından oyun içi müdahale imkanı sağladığını belirten Martinez, bu durumun taktiksel esneklik açısından önemli olduğunu söyledi.

"ZOR BİR MAÇ BİZİ BEKLİYOR"

Turnuvada kolay maç olmadığını dile getiren Martinez, Katar ve Yeşil Burun Adaları gibi takımların bunu gösterdiğini belirtti. Roberto Martinez, "Duygusal yoğunluğu yüksek, zor bir maç bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

FERNANDES: "SANKİ İLK MAÇIMMIŞ GİBİ HİSSEDİYORUM"

Portekizli yıldız Bruno Fernandes de basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Deneyimli futbolcu, milli takım formasıyla sahaya çıkmanın kendisi için hala büyük bir heyecan olduğunu söyledi.

Fernandes, "Sanki ilk maçımmış gibi hissediyorum. Şu an burada olduğum için bile heyecanlıyım. Yarın da heyecanlı olacağım." dedi.

"BÜYÜK BİR SORUMLULUK TAŞIYORUZ"

Bruno Fernandes, Portekiz Milli Takımı'nın büyük yeteneklere sahip olduğunu ve bu nedenle üzerlerinde önemli bir sorumluluk bulunduğunu ifade etti. Rakiplerinin dünya sıralamasındaki yerinin belirleyici olmadığını söyleyen Fernandes, "Bu tarz turnuvalarda sıralamanın pek bir önemi yoktur. Kongo çok yetenekli bir takım, oyuncularının çoğunluğu büyük liglerde oynuyor." açıklamasında bulundu.

"ÇOCUKLARIN HAYALİNİ TEMSİL EDİYORUZ"

Milli forma heyecanını çocukluk anılarıyla anlatan Fernandes, Portekiz'i destekleyen genç taraftarların hayallerini sahada temsil ettiklerini söyledi.

Fernandes, "Portekiz'de bizi izleyecek binlerce erkek ve kız çocuğunun hayalini temsil ediyoruz. Tıpkı zamanında benim de o çocuk olduğum gibi." ifadelerini kullandı.

Deneyimli futbolcu, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin birebirde kaliteli, hızlı hücumları olan ve ani ataklarda etkili bir takım olduğunu belirterek kendilerini zor bir karşılaşmanın beklediğini sözlerine ekledi.

 Reklam 
DÜNYA KUPASI ÖZEL BÖLÜMÜ
Norveçli Erling Haaland, Dünya Kupasına rekorla başladı
Norveçli Erling Haaland, Dünya Kupasına rekorla başladı
Portekiz
Portekiz'de Fernandes'ten duygusal Dünya Kupası sözleri
Haaland sahneye çıktı, Norveç Irak
Haaland sahneye çıktı, Norveç Irak'ı rahat geçti
Samet Akaydin:
Samet Akaydin: "Maçı kaybedince sabaha kadar uyumadık"
Uğurcan Çakır:
Uğurcan Çakır: "Biz bitti demeden bitmez!"
D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD11004133
2Avustralya11002023
3Türkiye100102-20
4Paraguay100114-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika11002023
2Güney Kore11002113
3Çekya100112-10
4Güney Afrika100102-20
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre10101101
2Kanada10101101
3Katar10101101
4Bosna Hersek10101101
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İskoçya11001013
2Fas10101101
3Brezilya10101101
4Haiti100101-10
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya11007163
2Fildişi Sahili11001013
3Ekvador100101-10
4Curacao100117-60
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsveç11005143
2Japonya10102201
3Hollanda10102201
4Tunus100115-40
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Yeni Zelanda10102201
2İran10102201
3Belçika10101101
4Mısır10101101
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Uruguay10101101
2Suudi Arabistan10101101
3İspanya10100001
4Cape Verde10100001
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Norveç11004133
2Fransa11003123
3Senegal100113-20
4Irak100114-30
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin11002023
2Avusturya00000000
3Ürdün00000000
4Cezayir100102-20
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
Sporx Anasayfasına Dön