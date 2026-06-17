Sultanlarımız, ikinci etaba başlıyor!

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Voleybol Milletler Ligi (VNL) ikinci etabının ilk maçında Belçika ile karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.30'da başlayacak.
İlk etabı genç ağırlıklı kadrosuyla oynayan ve 2 galibiyet 2 mağlubiyet alan Filenin Sultanları'nın mücadelesi S Sport ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
İKİNCİ ETAP MAÇ PROGRAMIMIZ
17 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Belçika
18 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Fransa
20 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Almanya
21 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Çin
A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI KADROSU
Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki milli takımın Ankara etabı kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Pasör çaprazları: Aylin Uysalcan, Defne Başyolcu, Melissa Vargas
Pasörler: Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Elif Şahin
Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek
Orta Oyuncular: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Karmen Aksoy, Sinead Jack Kısal, Zehra Güneş
Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge
İlk etabı genç ağırlıklı kadrosuyla oynayan ve 2 galibiyet 2 mağlubiyet alan Filenin Sultanları'nın mücadelesi S Sport ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
İKİNCİ ETAP MAÇ PROGRAMIMIZ
17 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Belçika
18 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Fransa
20 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Almanya
21 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Çin
A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI KADROSU
Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki milli takımın Ankara etabı kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Pasör çaprazları: Aylin Uysalcan, Defne Başyolcu, Melissa Vargas
Pasörler: Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Elif Şahin
Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek
Orta Oyuncular: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Karmen Aksoy, Sinead Jack Kısal, Zehra Güneş
Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge