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Sultanlarımız, ikinci etaba başlıyor!

Filenin Sultanları, Voleybol Milletler Ligi ikinci etap ilk maçında Belçika ile Ankara'da karşılaşacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Haziran 2026 08:53
Haber: Sporx.com
Sultanlarımız, ikinci etaba başlıyor!
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Voleybol Milletler Ligi (VNL) ikinci etabının ilk maçında Belçika ile karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.30'da başlayacak.

İlk etabı genç ağırlıklı kadrosuyla oynayan ve 2 galibiyet 2 mağlubiyet alan Filenin Sultanları'nın mücadelesi S Sport ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

İKİNCİ ETAP MAÇ PROGRAMIMIZ

17 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Belçika

18 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Fransa

20 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Almanya

21 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Çin

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI KADROSU

Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki milli takımın Ankara etabı kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Pasör çaprazları: Aylin Uysalcan, Defne Başyolcu, Melissa Vargas

Pasörler: Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Elif Şahin

Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek

Orta Oyuncular: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Karmen Aksoy, Sinead Jack Kısal, Zehra Güneş

Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge

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