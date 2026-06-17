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Galatasaray'dan Van Dijk'a: "Senin yerin burası"

Davinson Sanchez'e ilgi arttı ve Galatasaray'a teklifler gelmeye başladı. Sarı-kırmızılı yönetim, Kolombiyalı yıldızı satıp Hollandalı stoper Virgil van Dijk'ı transfer etmeyi hedefliyor. 34 yaşındaki savunmacı da Galatasaray'a gelmeye niyetli.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Haziran 2026 09:12 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2026 09:19
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Instagram
Galatasaray'dan Van Dijk'a: 'Senin yerin burası'
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Şampiyonlar Ligi'nde 30 Eylül 2025'te Liverpool, İstanbul'a geldi; Galatasaray, İngiliz devini 1-0'lık galibiyetle evine eli boş gönderdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Rams Park'taki atmosfer, İngilizler'i sağır etmiş ve takımın kaptanı stoper Virgil van Dijk, taraftarlara hayran kalmıştı.

Sezon bitti ve Liverpool, yeni bir yapılanmaya gitme kararı verdi. Bununla birlikte Hollanda Milli Takımı'y,la Dünya Kupası'nda yer alan Van Dijk'ın yeni sezon öncesi Liverpool'dan ayrılacağı yönünde iddialar ortaya atıldı.

Pusuda bekleyen Aslan, 34 yaşındaki stoper için düğmeye bastı.

YENİ LİDER OLACAK

Galatasaray'ın hocası Okan Buruk, lider özellikleri yüksek olan Van Dijk'ı kadroda görmek istiyor. Yabancı kontenjanı ve mali açıdan futbolcu satışı yapmak isteyen yönetim, Davinson Sanchez'e gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.

Kolombiyalı stoper için 30 milyon Euro teklif bekleyen sarı-kırmızılılar, Sanchez'i elden çıkarıp, Virgil van Dijk'ı kapmayı planlıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde büyük hedefleri olan Cimbom, belirlediği senaryoyu gerçekleştirirse takımın yeni lideri ve kaptanı Hollandalı usta isim olacak.

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