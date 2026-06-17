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Kemerburgaz'da üçlü zirve

Galatasaray'da Dursun Özbek, Okan Buruk ve Abdullah Kavukcu üçlü transfer zirvesinde bir araya geldi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Haziran 2026 10:17
Haber: Fanatik
Kemerburgaz'da üçlü zirve
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Galatasaray'da büyük merakla beklenen transfer zirvesi salı akşamı gerçekleşti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Başkan Dursun Özbek, transferden sorumlu yönetici Abdullah Kavukcu ve teknik direktör Okan Buruk, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde buluştu.

3-4 BÜYÜK TAKVİYE KARARI

Transfer çalışmalarında gelinen son nokta bu kritik buluşmada masaya yatırıldı. Zirveden çıkan karara göre Sarı-Kırmızılılar ilk 11 düzeyinde en az 3-4 büyük takviye yapacak.

KAMPA EN AZ 1 YILDIZ

Kampa kadar da en azından 1 yıldızın mutlaka getirilmesi hedefleniyor.

GİDECEKLER BELİRLENDİ

Aynı şekilde gönderilecek oyuncular konusunda da mutabakat sağlandı.

DAHA SOMUT ADIMLAR

Önümüzdeki günlerde hem iç hem de dış transferde daha somut adımlar atılacak.

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