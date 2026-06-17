Kemerburgaz'da üçlü zirve

Galatasaray'da büyük merakla beklenen transfer zirvesi salı akşamı gerçekleşti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Başkan Dursun Özbek, transferden sorumlu yönetici Abdullah Kavukcu ve teknik direktör Okan Buruk, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde buluştu.
3-4 BÜYÜK TAKVİYE KARARI
Transfer çalışmalarında gelinen son nokta bu kritik buluşmada masaya yatırıldı. Zirveden çıkan karara göre Sarı-Kırmızılılar ilk 11 düzeyinde en az 3-4 büyük takviye yapacak.
KAMPA EN AZ 1 YILDIZ
Kampa kadar da en azından 1 yıldızın mutlaka getirilmesi hedefleniyor.
GİDECEKLER BELİRLENDİ
Aynı şekilde gönderilecek oyuncular konusunda da mutabakat sağlandı.
DAHA SOMUT ADIMLAR
Önümüzdeki günlerde hem iç hem de dış transferde daha somut adımlar atılacak.
3-4 BÜYÜK TAKVİYE KARARI
Transfer çalışmalarında gelinen son nokta bu kritik buluşmada masaya yatırıldı. Zirveden çıkan karara göre Sarı-Kırmızılılar ilk 11 düzeyinde en az 3-4 büyük takviye yapacak.
KAMPA EN AZ 1 YILDIZ
Kampa kadar da en azından 1 yıldızın mutlaka getirilmesi hedefleniyor.
GİDECEKLER BELİRLENDİ
Aynı şekilde gönderilecek oyuncular konusunda da mutabakat sağlandı.
DAHA SOMUT ADIMLAR
Önümüzdeki günlerde hem iç hem de dış transferde daha somut adımlar atılacak.