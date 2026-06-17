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Victor Osimhen'den Galatasaray sözleri: "Ayrılmayı düşünmüyorum"

Galatasaray'da geleceği merak konusu olan Victor Osimhen, ayrılık iddialarına yanıt verdi. Nijeryalı yıldız, sarı-kırmızılı ekipte mutlu olduğunu söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Haziran 2026 03:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Victor Osimhen'den Galatasaray sözleri: 'Ayrılmayı düşünmüyorum'
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Galatasaray'da Victor Osimhen'in geleceğiyle ilgili çıkan ayrılık iddialarına yıldız futbolcudan yanıt geldi. Romeo WJ'nin Twitch yayınında konuşan Nijeryalı golcü, sarı-kırmızılı takımdaki durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Osimhen, Galatasaray'da mutlu olduğunu belirterek, "Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyorum. Burada çok mutluyum. Benim için en önemlisi bu. Ama geleceğin ne getireceği asla belli olmaz." ifadelerini kullandı.



Bu sözler, yıldız oyuncunun geleceğiyle ilgili çıkan iddiaların ardından sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

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