Beşiktaş'a Bayern Münih'ten kaleci: Alexander Nübel

Beşiktaş, transfer sezonunu kaleci takviyesiyle açmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Teknik Direktör Vincenzo İtaliano, yönetimle yaptığı toplantıda istediği kalecileri rapor etmişti.
BAYERN İLE GÖRÜŞME
Almanya'da forma giyen bir kaleci konusu gündeme gelmişti ve bu ismin Alexander Nübel olduğu ortaya çıktı.
Nübel, Almanya Milli Takımı'nda ikinci kaleci konumunda. Siyah-beyazlı yönetim, 29 yaşındaki eldivenin menajeri ve kulübü Bayern Münih'le görüşecek.
PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON EURO
Geçen sezonu Stuttgart'ta kiralık olarak geçiren Nübel'in piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Bundesliga'da 34 maçın 11'inde kalesini gole kapatan Alman eldiven, etkili performansıyla milli takıma kadar yükseldi.
BAYERN İLE GÖRÜŞME
Almanya'da forma giyen bir kaleci konusu gündeme gelmişti ve bu ismin Alexander Nübel olduğu ortaya çıktı.
Nübel, Almanya Milli Takımı'nda ikinci kaleci konumunda. Siyah-beyazlı yönetim, 29 yaşındaki eldivenin menajeri ve kulübü Bayern Münih'le görüşecek.
PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON EURO
Geçen sezonu Stuttgart'ta kiralık olarak geçiren Nübel'in piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Bundesliga'da 34 maçın 11'inde kalesini gole kapatan Alman eldiven, etkili performansıyla milli takıma kadar yükseldi.